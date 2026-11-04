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Посол США при НАТО заявив, що проміжні вибори не змінять зовнішню політику Вашингтона

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Метью Вітакер заявив, що проміжні вибори не змінять політику США. Вашингтон збереже зобов’язання в НАТО, очікуючи від Європи посилення оборони.

Посол США при НАТО заявив, що проміжні вибори не змінять зовнішню політику Вашингтона

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив у середу, що не очікує змін у зовнішній політиці Вашингтона після проміжних виборів, за результатами яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу. Про це повідомляє Anadolu Agency, пише УНН.

Деталі

"Зовнішня політика Сполучених Штатів не змінилася, і я не очікую, що вона зміниться після проміжних виборів", — сказав Вітакер під час дискусійної панелі на Берлінській конференції з питань безпеки.

"Питання, з якими стикається наша країна та наш альянс, залишаються незмінними", — зазначив він.

"Нам потрібна сильна Європа в межах сильного НАТО, і ми щороку просуваємо цей проєкт із моменту нашого приходу".

Говорячи про розподіл оборонного навантаження між союзниками, Вітакер визнав, що в минулому між ними виникали розбіжності, однак наголосив, що адміністрація Трампа залишається відданою своїм зобов'язанням за договором НАТО.

"Очевидно, ми є підписантом Вашингтонського договору, а стаття 5 — це, по суті, домовленість, під якою ми всі підписалися. І ми також підписали весь договір", — сказав він.

Вітакер повторив, що Вашингтон дотримується своїх зобов'язань, водночас очікуючи від європейських союзників посилення власних оборонних спроможностей.

Проміжні вибори у вівторок завдали серйозного удару президенту Дональду Трампу та його Республіканській партії. За прогнозами провідних американських ЗМІ, демократи мають повернути контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом.

Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето04.11.26, 07:44 • 29939 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Республіканська партія США
Конгрес США
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Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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