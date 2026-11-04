Посол США при НАТО заявил, что промежуточные выборы не изменят внешнюю политику Вашингтона

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в среду, что не ожидает изменений во внешней политике Вашингтона после промежуточных выборов, по результатам которых республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.

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"Внешняя политика Соединённых Штатов не изменилась, и я не ожидаю, что она изменится после промежуточных выборов", — сказал Уитакер во время дискуссионной панели на Берлинской конференции по вопросам безопасности.

"Вопросы, с которыми сталкиваются наша страна и наш альянс, остаются неизменными", — отметил он.

"Нам нужна сильная Европа в рамках сильного НАТО, и мы ежегодно продвигаем этот проект с момента нашего прихода".

Говоря о распределении оборонного бремени между союзниками, Уитакер признал, что в прошлом между ними возникали разногласия, однако подчеркнул, что администрация Трампа остаётся приверженной своим обязательствам по договору НАТО.

"Очевидно, мы являемся подписантом Вашингтонского договора, а статья 5 — это, по сути, соглашение, под которым мы все подписались. И мы также подписали весь договор", — сказал он.

Уитакер повторил, что Вашингтон соблюдает свои обязательства, одновременно ожидая от европейских союзников усиления собственных оборонных возможностей.

Промежуточные выборы во вторник нанесли серьёзный удар президенту Дональду Трампу и его Республиканской партии. По прогнозам ведущих американских СМИ, демократы должны вернуть контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом.

Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето