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Посол США при НАТО заявил, что промежуточные выборы не изменят внешнюю политику Вашингтона

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Мэтью Уитакер заявил, что промежуточные выборы не изменят политику США. Вашингтон сохранит обязательства в НАТО, ожидая от Европы усиления обороны.

Посол США при НАТО заявил, что промежуточные выборы не изменят внешнюю политику Вашингтона

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в среду, что не ожидает изменений во внешней политике Вашингтона после промежуточных выборов, по результатам которых республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.

Детали

"Внешняя политика Соединённых Штатов не изменилась, и я не ожидаю, что она изменится после промежуточных выборов", — сказал Уитакер во время дискуссионной панели на Берлинской конференции по вопросам безопасности.

"Вопросы, с которыми сталкиваются наша страна и наш альянс, остаются неизменными", — отметил он.

"Нам нужна сильная Европа в рамках сильного НАТО, и мы ежегодно продвигаем этот проект с момента нашего прихода".

Говоря о распределении оборонного бремени между союзниками, Уитакер признал, что в прошлом между ними возникали разногласия, однако подчеркнул, что администрация Трампа остаётся приверженной своим обязательствам по договору НАТО.

"Очевидно, мы являемся подписантом Вашингтонского договора, а статья 5 — это, по сути, соглашение, под которым мы все подписались. И мы также подписали весь договор", — сказал он.

Уитакер повторил, что Вашингтон соблюдает свои обязательства, одновременно ожидая от европейских союзников усиления собственных оборонных возможностей.

Промежуточные выборы во вторник нанесли серьёзный удар президенту Дональду Трампу и его Республиканской партии. По прогнозам ведущих американских СМИ, демократы должны вернуть контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом.

Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето04.11.26, 07:44 • 30283 просмотра

Ольга Розгон

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