США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон

$45.0550.44
ukenru
06:00 • 11339 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
02:22 • 22779 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
25 жовтня, 21:43 • 29187 перегляди
Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людиниVideo
25 жовтня, 20:22 • 29098 перегляди
Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters
25 жовтня, 20:03 • 26994 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
25 жовтня, 19:18 • 26239 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
25 жовтня, 19:00 • 24785 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
25 жовтня, 18:05 • 25097 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
25 жовтня, 17:28 • 21843 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
25 жовтня, 16:41 • 19949 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
92%
753мм
Популярнi новини
Двопартійна підтримка України у США посилилася - Зеленський25 жовтня, 22:14 • 6134 перегляди
Трамп заявив, що США "володіють" Гренландією та Венесуелою25 жовтня, 22:45 • 4228 перегляди
У Сербії святкують поразку партії Вучича на парламентських виборахVideo25 жовтня, 23:47 • 9476 перегляди
США, росія та Китай просувають Орбана на посаду генсека ООН - WSJ01:51 • 5292 перегляди
У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом05:17 • 8002 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 42920 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 49709 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 74898 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 97436 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 91024 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Александар Вучич
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Херсонська область
Крим
Реклама
УНН Lite
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 21411 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 22109 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 26736 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo25 жовтня, 18:10 • 22232 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto25 жовтня, 17:47 • 29277 перегляди
Актуальне
Starlink
Fox News
Х-59
Шахед-136
Техніка

США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

Майк Джонсон повідомив про плани США провести тристоронні переговори для завершення війни росії проти України. Він застеріг, що путіну не можна довіряти.

США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон
фото ілюстративне

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він розмовляв на вихідних з президентом Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо, які повідомили йому, що США планують тристоронні переговори і "на порозі цього". Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні росії проти України, заявив Джонсон в інтерв'ю Fox News.

США хочуть мати "тристоронні переговори. Вони на порозі цього", сказав Джонсон.

"У цьому є багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту", – зазначив він.

Джонсон при цьому вказав, що главі кремля володимиру путіну не можна довіряти, і "ми повинні ставитися до нього відповідно".

Україна, США та росія домовилися про переговори в листопаді – Зеленський розповів про результати консультацій25.10.26, 20:34 • 9132 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Майк Джонсон (політик)
Палата представників США
Fox News
Bloomberg
Дональд Трамп
Україна