США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він розмовляв на вихідних з президентом Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо, які повідомили йому, що США планують тристоронні переговори і "на порозі цього". Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні росії проти України, заявив Джонсон в інтерв'ю Fox News.

США хочуть мати "тристоронні переговори. Вони на порозі цього", сказав Джонсон.

"У цьому є багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту", – зазначив він.

Джонсон при цьому вказав, що главі кремля володимиру путіну не можна довіряти, і "ми повинні ставитися до нього відповідно".

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