США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон
Київ • УНН
Майк Джонсон повідомив про плани США провести тристоронні переговори для завершення війни росії проти України. Він застеріг, що путіну не можна довіряти.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він розмовляв на вихідних з президентом Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо, які повідомили йому, що США планують тристоронні переговори і "на порозі цього". Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.
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"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні росії проти України, заявив Джонсон в інтерв'ю Fox News.
США хочуть мати "тристоронні переговори. Вони на порозі цього", сказав Джонсон.
"У цьому є багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту", – зазначив він.
Джонсон при цьому вказав, що главі кремля володимиру путіну не можна довіряти, і "ми повинні ставитися до нього відповідно".
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