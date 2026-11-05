Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули - Шумер

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер обіцяє, що його партія використає контроль над Палатою представників наступного року, щоб спробувати припинити війну в Ірані, розпочати розслідування та стати законодавчою перешкодою для президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Виступаючи перед журналістами на останній зупинці свого 12-годинного переможного турне в середу, Шумер сказав, що він ще не розмовляв з Трампом з тих пір, як демократи здобули більшість у Сенаті , але попередив, що "дні Сенату, який благає Трампа, минули".

Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули. Ми наполегливо працюватимемо над скороченням витрат - з президентом чи без нього, і крапка - заявив Шумер.

Він додав, що "щоразу, коли Трамп ігноруватиме волю американського народу чи закон, ми розпочнемо розслідування, притягнемо його до суду та обплутаємо його законодавчим колючим дротом".

Нагадаємо

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що не очікує змін у зовнішній політиці Вашингтона після проміжних виборів, за результатами яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України