Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер обещает, что его партия использует контроль над Палатой представителей в следующем году, чтобы попытаться прекратить войну в Иране, начать расследования и стать законодательным препятствием для президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Выступая перед журналистами на последней остановке своего 12-часового победного турне в среду, Шумер сказал, что ещё не разговаривал с Трампом с тех пор, как демократы получили большинство в Сенате, но предупредил, что "дни Сената, умоляющего Трампа, прошли".

Дни Сената, склонявшегося перед Трампом, прошли. Мы будем упорно работать над сокращением расходов — с президентом или без него, и точка — заявил Шумер.

Он добавил, что "каждый раз, когда Трамп будет игнорировать волю американского народа или закон, мы начнём расследование, привлечём его к суду и опутаем его законодательной колючей проволокой".

Напомним

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что не ожидает изменений во внешней политике Вашингтона после промежуточных выборов, по итогам которых республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

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