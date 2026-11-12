Делегація Гегсета потрапила в скандал біля Могили невідомого солдата

Американський військовий вартовий, який охороняє Могилу невідомого солдата у США, схоже, у середу, 11 листопада, відчитав делегацію міністра оборони країни Піта Гегсета після того, як по сходах меморіалу почувся сміх. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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На відео видно, як Гегсет, його дружина та старші помічники фотографуються та розмовляють один з одним на сходах меморіалу на Арлінгтонському національному цвинтарі у США після заходу, присвяченого Дню ветеранів, який у США припадає на 11 листопада.

Відразу після сміху вартовий підійшов до групи і здалеку крикнув їм: "Всі відвідувачі повинні постійно дотримуватись атмосфери тиші та поваги".

Могила невідомого солдата, розташована в самому серці Арлінгтонського національного цвинтаря, є священним місцем та могилою трьох невідомих американських військовослужбовців, у тому числі одного учасника Першої світової війни. Це місце широко відоме як місце скорботи та роздумів про військову службу, і цілодобово його охороняють вартові.

Відповідаючи на запитання про інцидент, про який вперше повідомило CNN, головний представник Пентагону Шон Парнелл заявив: "Держава та все міністерство завжди шанували – і завжди шануватимуть – жертви, які наші військовослужбовці принесли заради безпеки Америки".

"Цього скорботного дня солдат справедливо і шанобливо нагадав усім про необхідність дотримуватися пристойності", - сказав Парнелл.

Доповнення

Гегсет, колишній солдат Національної гвардії армії США, який служив в Іраку, здобув перемогу цього тижня після того, як Палата представників Конгресу США відхилила спробу республіканського законодавця оголосити йому імпічмент.

Палата представників США провалила спробу оголосити імпічмент Піту Гегсету

На рідкісній пресконференції в Пентагоні у вівторок, 10 листопада, за кілька годин до голосування, Гегсет назвав спробу імпічменту "фарсом" і захистив свою діяльність, яка включає підтримку непопулярної війни з Іраном, завдання ударів по передбачуваних наркотрафікових суднах у водах Латинської Америки і звільнення високопоставлених військових офіцерів.

Демократи, які отримали контроль над обома палатами Конгресу минулого тижня, пообіцяли розслідувати діяльність Гегсета щодо його керівництва збройними силами США і не виключили можливості ще однієї спроби імпічменту.