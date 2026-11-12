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Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдата

Киев • УНН

 • 2962 просмотра

Часовой призвал Пита Хегсета и его делегацию соблюдать тишину после смеха возле мемориала. В Пентагоне поддержали замечание.

Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдата

Американский военный караульный, охраняющий Могилу неизвестного солдата в США, по всей видимости, в среду, 11 ноября, сделал выговор делегации министра обороны страны Пита Хегсета после того, как на лестнице мемориала раздался смех. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

На видео видно, как Хегсет, его жена и старшие помощники фотографируются и разговаривают друг с другом на лестнице мемориала на Арлингтонском национальном кладбище в США после мероприятия, посвящённого Дню ветеранов, который в США отмечается 11 ноября.

Сразу после смеха часовой подошёл к группе и крикнул им издалека: "Все посетители должны постоянно соблюдать атмосферу тишины и уважения".

Могила неизвестного солдата, расположенная в самом сердце Арлингтонского национального кладбища, является священным местом и могилой трёх неизвестных американских военнослужащих, в том числе одного участника Первой мировой войны. Это место широко известно как место скорби и размышлений о военной службе, и круглосуточно его охраняют часовые.

Отвечая на вопросы об инциденте, о котором первым сообщило CNN, главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: "Государство и всё министерство всегда чтили — и всегда будут чтить — жертвы, которые наши военнослужащие принесли ради безопасности Америки".

"В этот скорбный день солдат справедливо и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать приличия", — сказал Парнелл.

Дополнение

Хегсет, бывший солдат Национальной гвардии армии США, служивший в Ираке, одержал победу на этой неделе после того, как Палата представителей Конгресса США отклонила попытку республиканского законодателя объявить ему импичмент.

Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету11.11.26, 01:48 • 31600 просмотров

На редкой пресс-конференции в Пентагоне во вторник, 10 ноября, за несколько часов до голосования, Хегсет назвал попытку импичмента "фарсом" и защитил свою деятельность, которая включает поддержку непопулярной войны с Ираном, нанесение ударов по предположительно занимающимся наркоторговлей судам в водах Латинской Америки и увольнение высокопоставленных военных офицеров.

Демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса на прошлой неделе, пообещали расследовать деятельность Хегсета и его руководство вооружёнными силами США, а также не исключили возможности ещё одной попытки импичмента.

Юлия Шрамко

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