Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету

Палата представителей Конгресса США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету из-за военных операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

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Отмечается, что соответствующую резолюцию отклонили 211 голосами против 204. Издание указывает, что это стало неожиданным проявлением единства со стороны ослабленной и расколотой Республиканской партии после сокрушительного поражения на промежуточных выборах на прошлой неделе.

Лидеры Республиканской партии вместе с чиновниками Белого дома настойчиво работали за кулисами, чтобы сорвать попытку импичмента, инициированную противником Трампа, депутатом-республиканцем Томасом Масси. Во вторник вечером им это удалось: они убедили достаточное количество республиканцев прийти на голосование, несмотря на крупные поражения на выборах, и проголосовать за передачу вопроса об импичменте в комитет и снятие его с рассмотрения в зале - сообщили изданию несколько неназванных источников.

Указывается, что даже республиканцы, критикующие Хегсета, считают, что его действия не тянут на "тяжкие преступления и проступки", необходимые для импичмента.

Напомним

Министр обороны США Пит Хегсет назвал попытки объявить ему импичмент из-за злоупотребления властью во время войны с Ираном "фарсом", который потерпит неудачу.

Трамп заявил, что не планирует увольнять Хегсета с должности министра обороны