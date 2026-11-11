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Палата представників США провалила спробу оголосити імпічмент Піту Гегсету

Київ • УНН

 • 4010 перегляди

Резолюцію про імпічмент міністра оборони США відхилили 211 голосами проти 204. Питання передали до комітету та зняли з розгляду.

Палата представників США провалила спробу оголосити імпічмент Піту Гегсету

Палата представників Конгресу США відхилила спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету через військові операції США в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському басейні. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідну резолюцію відхилили 211 голосами проти 204. Видання вказує, що це стало несподіваним проявом єдності з боку знесиленої та розколотої Республіканської партії після нищівної поразки на проміжних виборах минулого тижня.

Лідери Республіканської партії разом із посадовцями Білого дому наполегливо працювали за лаштунками, щоб зірвати спробу імпічменту, ініційовану противником Трампа, депутатом-республіканцем Томасом Массі. У вівторок увечері їм це вдалося: вони переконали достатню кількість республіканців прийти на голосування, незважаючи на великі поразки на виборах, і проголосувати за передачу питання про імпічмент до комітету та зняття його з розгляду в залі

- повідомили виданню кілька неназваних джерел.

Вказується, що навіть республіканці, які критикують Гегсета, вважають, що його дії не тягнуть на "тяжкі злочини та проступки", необхідні для імпічменту.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав спроби оголосити йому імпічмент через зловживання владою під час війни з Іраном "фарсом", який зазнає невдачі.

Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета з посади міністра оборони04.11.26, 22:39 • 10593 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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