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Гегсет назвав спробу оголосити йому імпічмент через війну з Іраном фарсом

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав імпічментну ініціативу Томаса Мессі саботажем. Палата представників проведе перше процедурне голосування.

Гегсет назвав спробу оголосити йому імпічмент через війну з Іраном фарсом
Піт Гегсет. Фото: AP

У вівторок міністр оборони США Піт Гегсет назвав спроби оголосити йому імпічмент через зловживання владою під час війни з Іраном "фарсом", який зазнає невдачі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Гегсет зробив цю заяву на пресконференції — наступного дня після того, як член Палати представників США Томас Мессі, республіканець від штату Кентуккі, вніс вісім пунктів звинувачення для оголошення йому імпічменту.

Під час своєї першої з травня пресконференції в Пентагоні Гегсет нагадав, що спроби оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу свого часу провалилися, і додав: "Вони проваляться знову".

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"Це не патріотизм. Це саботаж", — заявив він.

Говорячи про війну з Іраном, він зазначив: "Я підтримую кожну з цих операцій. Я пишався тим, що виконував їх, і зробив би це знову хоч завтра".

У дописі в соцмережі X Мессі повідомив, що у вівторок Палата представників проведе перше голосування — щодо процедурного питання про відхилення цієї резолюції.

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"Якщо нам вдасться подолати цю перешкоду, ми перейдемо до повноцінних дебатів і голосування за пунктами звинувачення для оголошення імпічменту", — зазначив він.

Антоніна Туманова

Світ
Кентуккі
Піт Гегсет
Палата представників США
Пентагон
Дональд Трамп
Іран