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Хегсет назвал попытку объявить ему импичмент из-за войны с Ираном фарсом

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет назвал инициативу Томаса Масси по импичменту саботажем. Палата представителей проведёт первое процедурное голосование.

Хегсет назвал попытку объявить ему импичмент из-за войны с Ираном фарсом
Пит Хегсет. Фото: AP

Во вторник министр обороны США Пит Хегсет назвал попытки объявить ему импичмент за злоупотребление властью во время войны с Ираном «фарсом», который потерпит неудачу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Хегсет сделал это заявление на пресс-конференции — на следующий день после того, как член Палаты представителей США Томас Масси, республиканец от штата Кентукки, внес восемь пунктов обвинения для объявления ему импичмента.

Во время своей первой с мая пресс-конференции в Пентагоне Хегсет напомнил, что попытки объявить импичмент президенту Дональду Трампу в свое время провалились, и добавил: «Они провалятся снова».

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«Это не патриотизм. Это саботаж», — заявил он.

Говоря о войне с Ираном, он отметил: «Я поддерживаю каждую из этих операций. Я гордился тем, что выполнял их, и сделал бы это снова хоть завтра».

В публикации в социальной сети X Масси сообщил, что во вторник Палата представителей проведет первое голосование — по процедурному вопросу об отклонении этой резолюции.

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«Если нам удастся преодолеть это препятствие, мы перейдем к полноценным дебатам и голосованию по пунктам обвинения для объявления импичмента», — отметил он.

Антонина Туманова

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