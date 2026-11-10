Хегсет назвал попытку объявить ему импичмент из-за войны с Ираном фарсом
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хегсет назвал инициативу Томаса Масси по импичменту саботажем. Палата представителей проведёт первое процедурное голосование.
Во вторник министр обороны США Пит Хегсет назвал попытки объявить ему импичмент за злоупотребление властью во время войны с Ираном «фарсом», который потерпит неудачу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Хегсет сделал это заявление на пресс-конференции — на следующий день после того, как член Палаты представителей США Томас Масси, республиканец от штата Кентукки, внес восемь пунктов обвинения для объявления ему импичмента.
Во время своей первой с мая пресс-конференции в Пентагоне Хегсет напомнил, что попытки объявить импичмент президенту Дональду Трампу в свое время провалились, и добавил: «Они провалятся снова».
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«Это не патриотизм. Это саботаж», — заявил он.
Говоря о войне с Ираном, он отметил: «Я поддерживаю каждую из этих операций. Я гордился тем, что выполнял их, и сделал бы это снова хоть завтра».
В публикации в социальной сети X Масси сообщил, что во вторник Палата представителей проведет первое голосование — по процедурному вопросу об отклонении этой резолюции.
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«Если нам удастся преодолеть это препятствие, мы перейдем к полноценным дебатам и голосованию по пунктам обвинения для объявления импичмента», — отметил он.