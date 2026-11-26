Американський мільярдер Тодд Боелі, який фінансово підтримував політичні проєкти президента США Дональда Трампа, домовився про придбання підсанкційних закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл". Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters, Financial Times та офіційну заяву консорціуму.

Вартість активів оцінюється приблизно у 16 млрд доларів. До консорціуму покупців також увійшла державна інвестиційна структура США, участь якої вже викликала критику з боку демократів у Конгресі.

Деталі

Консорціум інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі у середу, 25 листопада, оголосив про підписання угоди щодо придбання Lukoil International GmbH. Через цю зареєстровану в Австрії структуру російська нафтова компанія контролює значну частину свого закордонного бізнесу.

До консорціуму покупців увійшли:

інвестиційна компанія Eldridge, яку очолює Боелі;

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку (DFC);

американська інвестиційно-банківська компанія Xtellus Partners;

інвестиційний холдинг Catena Investment Holding з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Угода стала результатом переговорів, які тривали понад рік. Водночас для її завершення необхідно отримати остаточне схвалення Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

За словами Боелі, купувати активи можуть терміном до року. Після переходу під контроль нових власників міжнародний бізнес російської компанії планують перейменувати.

Як відбуватиметься придбання активів "Лукойлу"

Особливість домовленості — її фінансова структура. Замість традиційної купівлі за грошові кошти консорціум планує придбати закордонні активи "Лукойлу" шляхом обміну російських цінних паперів вартістю близько 10 млрд доларів. Ідеться про цінні папери, можливості розпорядження якими були обмежені після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та запровадження західних санкцій. Консорціум придбав такі папери в американських і британських інвестиційних фондів, а також банків-депозитаріїв.

За інформацією Reuters, цінні папери планують розмістити на спеціальному рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Такий механізм має враховувати санкційні обмеження щодо російської нафтової компанії.

Оцінна вартість міжнародних активів "Лукойлу" становить близько 16 млрд доларів, хоча їхня остаточна вартість залежатиме, зокрема, від динаміки світових цін на нафту.

Які активи російської компанії можуть перейти під контроль американських інвесторів

Міжнародний бізнес "Лукойлу" охоплює видобуток нафти та природного газу, нафтопереробку, торгівлю енергоресурсами та роздрібну реалізацію пального.

Зокрема, до портфеля міжнародних активів належать:

нафтопереробний завод "Нефтохім Бургас" у Болгарії;

нафтопереробний завод Petrotel у Румунії;

частка в нафтопереробному підприємстві Zeeland Refinery у Нідерландах;

понад дві тисячі автозаправних станцій у 16 країнах;

нафтогазові видобувні проєкти в Казахстані, Азербайджані та інших державах;

міжнародний нафтотрейдинговий бізнес LITASCO.

Видобувні активи міжнародного підрозділу "Лукойлу" розташовані в 11 країнах. Сукупний обсяг видобутку становить близько 350 тис. барелів нафтового еквівалента на добу. Перехід цих активів під контроль нового консорціуму може суттєво скоротити присутність російської нафтової компанії на міжнародних енергетичних ринках.

Уряд США отримуватиме частину прибутку

Передбачається, що американський уряд через DFC отримає частку в капіталі компанії, представництво в її керівних органах, а також право на частину майбутніх доходів від діяльності придбаних активів.

Водночас варто розуміти, що державна структура почне отримувати прибуток після того, як приватні інвестори повернуть вкладені кошти та отримають погоджений рівень дохідності.

Участь DFC у придбанні міжнародних активів "Лукойлу" може сприяти розширенню американського впливу на енергетичних ринках Європи, Центральної Азії та інших регіонів.

З угоди вийшли інвестори, пов'язані із зятем Трампа

За інформацією Reuters, незадовго до підписання угоди зі складу консорціуму вийшла низка інвесторів, які мають ділові зв'язки із зятем американського президента Джаредом Кушнером. Зокрема, йдеться про підприємців сирійсько-катарського походження братів Аль-Хайят, а також інвестиційну компанію International Holding Company (IHC) з Абу-Дабі.

Однією з можливих причин їхнього виходу зі складу консорціуму називають політичні ризики та ймовірну підвищену увагу до угоди з боку представників Демократичної партії США. Сам Боелі не став детально пояснювати причини зміни складу інвесторів. Водночас безпосередня участь Кушнера в остаточному варіанті угоди не підтверджена.

За даними Федеральної виборчої комісії США, у 2025 році Боелі пожертвував 1 млн доларів політичному комітету MAGA Inc, пов'язаному з Дональдом Трампом. Раніше бізнесмен також фінансово підтримував представників Демократичної партії.

У Конгресі США вимагають зупинити угоду

Оголошення про домовленість щодо придбання закордонних активів російської нафтової компанії вже спричинило політичний резонанс у Вашингтоні.

Провідний представник демократів у комітеті Палати представників США із закордонних справ Грегорі Мікс 25 листопада закликав адміністрацію Трампа негайно припинити участь DFC в угоді. На думку конгресмена, залучення державної фінансової структури до придбання активів російської компанії може бути спробою обійти встановлені Конгресом обмеження щодо інвестицій DFC у росію.

Мікс також звинуватив адміністрацію у використанні державної установи в інтересах заможних підприємців, які мають політичні зв'язки з американським президентом. Конгресмен наголосив на необхідності отримати пояснення щодо участі американського уряду в угоді на тлі війни росії проти України.

Продаж активів "Лукойлу" могли обговорити під час переговорів у кремлі

За інформацією джерел Reuters, питання продажу міжнародних активів "Лукойлу" порушували під час зустрічі російського диктатора володимира путіна з посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у москві 5 вересня 2026 року. Один зі співрозмовників агентства стверджує, що путін був зацікавлений у демонстрації можливості збереження економічних відносин між росією та США попри санкційні обмеження.

Співзасновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов 26 листопада прокоментував майбутній продаж закордонних активів компанії. За його словами, скорочення міжнародної присутності "Лукойлу" зумовлене політичними обставинами, а не добровільним рішенням бізнесу.

Чому "Лукойл" змушений продавати закордонні активи

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Лукойлу" та "Роснефти". Обмеження значно ускладнили діяльність закордонних підприємств "Лукойлу", зокрема проведення фінансових операцій, співпрацю з міжнародними банками та контрагентами. Після цього російська компанія розпочала пошук покупців свого міжнародного бізнесу.

У листопаді 2025 року від придбання закордонних активів "Лукойлу" відмовилася міжнародна нафтотрейдингова компанія Gunvor після заперечень з боку Міністерства фінансів США. У січні 2026 року "Лукойл" оголосив про досягнення домовленості з американською інвестиційною компанією Carlyle Group. Однак ця угода також не була завершена.

Згідно з вимогами OFAC, продаж міжнародних активів російської компанії має передбачати припинення їхніх зв'язків із підсанкційним "Лукойлом", блокування належних російській стороні коштів та недопущення отримання нею необґрунтованої фінансової вигоди.

19 листопада 2026 року американський регулятор продовжив до 19 грудня термін дії дозволу на проведення переговорів щодо продажу міжнародних активів "Лукойлу" та укладання умовних договорів. Однак цей дозвіл не передбачає автоматичного схвалення переходу права власності. Для завершення угоди консорціуму Боелі необхідно отримати окремий дозвіл американського регулятора.

Доповнення

У разі завершення угода може стати одним із найбільш масштабних випадків втрати російським бізнесом контролю над закордонними активами внаслідок західних санкцій, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Для Сполучених Штатів придбання міжнародного бізнесу "Лукойлу" відкриває можливості для посилення впливу на світовому енергетичному ринку. Для росії воно означатиме скорочення присутності в стратегічних секторах економіки інших держав.

Водночас ефективність угоди як інструменту санкційного тиску залежатиме від остаточних умов її схвалення та механізмів, які мають унеможливити отримання російською стороною доступу до заблокованих активів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що США дозволили "Лукойлу" продовжити роботу за кордоном попри санкції.