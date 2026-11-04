71% американських виборців вважають, що Конгрес недостатньо контролює Трампа – CNN

У США 71% виборців вважають, що Конгрес недостатньо стримує президента Дональда Трампа. Про це свідчать попередні результати загальнонаціонального опитування виборців, проведеного CNN під час проміжних виборів до Конгресу, пише УНН.

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За даними телеканалу, американці також переважно негативно оцінюють діяльність Конгресу та Верховного суду США.

Водночас джерела CNN, близькі до Трампа, повідомили, що президент сподівається на кращі результати республіканців, ніж прогнозували передвиборчі опитування. Однак у приватних розмовах він допускав і найгірший для своєї партії сценарій.

Демократи сподіваються отримати більшість у Конгресі

Керівництво Демократичної партії в Палаті представників налаштоване оптимістично та розраховує здобути впевнену більшість за підсумками голосування.

Для встановлення контролю над Палатою представників демократам необхідно збільшити кількість своїх місць щонайменше на 3, а для здобуття більшості в Сенаті – на 4.

Остаточні результати виборів визначать, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом і наскільки широкими будуть можливості адміністрації Трампа реалізовувати свою політику.

Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України