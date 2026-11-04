71% американских избирателей считают, что Конгресс недостаточно контролирует Трампа — CNN

В США 71% избирателей считают, что Конгресс недостаточно сдерживает президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют предварительные результаты общенационального опроса избирателей, проведённого CNN во время промежуточных выборов в Конгресс, пишет УНН.

Детали

По данным телеканала, американцы также в основном негативно оценивают деятельность Конгресса и Верховного суда США.

В то же время источники CNN, близкие к Трампу, сообщили, что президент надеется на лучшие результаты республиканцев, чем прогнозировали предвыборные опросы. Однако в частных разговорах он допускал и худший для своей партии сценарий.

Демократы надеются получить большинство в Конгрессе

Руководство Демократической партии в Палате представителей настроено оптимистично и рассчитывает получить уверенное большинство по итогам голосования.

Для установления контроля над Палатой представителей демократам необходимо увеличить количество своих мест как минимум на 3, а для получения большинства в Сенате — на 4.

Окончательные результаты выборов определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом и насколько широкими будут возможности администрации Трампа реализовывать свою политику.

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