Замінити американську військову допомогу Україні на Заході не в змозі – Салліван
Київ • УНН
За словами Джейка Саллівана, США не можна замінити у наданні військової допомоги Україні, яка має вирішальне значення, оскільки в українських військах закінчуються боєприпаси, а затримки лише допомагають Росії.
Захід не може нічим іншим замінити військову допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні. Про це заявив помічник президента США із національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу для журналістів, передає УНН.
Деталі
Ця прогалина не може бути повністю заповнена нашими союзниками і партнерами, ми повинні подивитися правді в обличчя. Якщо зібрати все воєдино, то заміни фінансуванню, що надається Сполученими Штатами, просто немає
Він підкреслив, що США "не можуть дозволити собі більше чекати", оскільки зволікання завдає шкоди українцям та інтересам національної безпеки США.
Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми дедалі частіше отримуємо інформацію про те, що українським військам не вистачає боєприпасів або що вони закінчуються на лінії фронту
Контекст
13 лютого Сенат проголосував законопроєкт, який передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон зазначив у понеділок, що підготовлений у Сенаті документ не торкається прикордонної кризи, яка, за його словами, є "найсерйознішою проблемою", що стоїть перед США.
Крім того, Джонсон назвав цей документ "заздалегідь непрохідним" у Палаті представників.
"Сигнал непохитної двопартійної підтримки": Кулеба відреагував на схвалення Сенатом США пакету допомоги Україні13.02.24, 14:59 • 69355 переглядiв