Замінити американську військову допомогу Україні на Заході не в змозі – Салліван

Захід не може нічим іншим замінити військову допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні. Про це заявив помічник президента США із національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу для журналістів, передає УНН.

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Ця прогалина не може бути повністю заповнена нашими союзниками і партнерами, ми повинні подивитися правді в обличчя. Якщо зібрати все воєдино, то заміни фінансуванню, що надається Сполученими Штатами, просто немає

Він підкреслив, що США "не можуть дозволити собі більше чекати", оскільки зволікання завдає шкоди українцям та інтересам національної безпеки США.

Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми дедалі частіше отримуємо інформацію про те, що українським військам не вистачає боєприпасів або що вони закінчуються на лінії фронту