"Ми дедалі частіше чуємо, що в України закінчуються боєприпаси", – Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України. він заявив, що з’являється дедалі більше інформації, що боєприпаси в Україні закінчуються, передає УНН.

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Ставки зростають, ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська обмежуються або навіть в них закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону, над якою ми так інтенсивно працювали та нарощували за останні два роки

Він наголосив, що американські союзники уважно спостерігають за процесом виділення Україні допомоги.

З історії ми знаємо, що коли ми не протистоїмо диктаторам, вони продовжують йти. І наслідки цього будуть серйозними для національної безпеки США, для наших союзників по НАТО та для інших у всьому світі