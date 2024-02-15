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"Ми дедалі частіше чуємо, що в України закінчуються боєприпаси", – Салліван

"Ми дедалі частіше чуємо, що в України закінчуються боєприпаси", – Салліван

Київ • УНН

 • 24602 перегляди

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван закликав Конгрес якнайшвидше затвердити додаткове фінансування для України, оскільки, за повідомленнями, її військам не вистачає боєприпасів, а вони продовжують оборонятися від масованих російських атак.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України. він заявив, що з’являється дедалі більше інформації, що боєприпаси в Україні закінчуються, передає УНН.

Деталі

Ставки зростають, ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська обмежуються або навіть в них закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону, над якою ми так інтенсивно працювали та нарощували за останні два роки

сказав Салліван.

Він наголосив, що американські союзники уважно спостерігають за процесом виділення Україні допомоги.

З історії ми знаємо, що коли ми не протистоїмо диктаторам, вони продовжують йти. І наслідки цього будуть серйозними для національної безпеки США, для наших союзників по НАТО та для інших у всьому світі

додав Салліван.

Контекст

13 лютого Сенат проголосував законопроєкт, який передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон зазначив у понеділок, що підготовлений у Сенаті документ не торкається прикордонної кризи, яка, за його словами, є "найсерйознішою проблемою", що стоїть перед США.

Крім того, Джонсон назвав цей документ "заздалегідь непрохідним" у Палаті представників.

Замінити американську військову допомогу Україні на Заході не в змозі – Салліван15.02.24, 09:33 • 30602 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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