"Ми дедалі частіше чуємо, що в України закінчуються боєприпаси", – Салліван
Київ • УНН
Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван закликав Конгрес якнайшвидше затвердити додаткове фінансування для України, оскільки, за повідомленнями, її військам не вистачає боєприпасів, а вони продовжують оборонятися від масованих російських атак.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України. він заявив, що з’являється дедалі більше інформації, що боєприпаси в Україні закінчуються, передає УНН.
Деталі
Ставки зростають, ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська обмежуються або навіть в них закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону, над якою ми так інтенсивно працювали та нарощували за останні два роки
Він наголосив, що американські союзники уважно спостерігають за процесом виділення Україні допомоги.
З історії ми знаємо, що коли ми не протистоїмо диктаторам, вони продовжують йти. І наслідки цього будуть серйозними для національної безпеки США, для наших союзників по НАТО та для інших у всьому світі
Контекст
13 лютого Сенат проголосував законопроєкт, який передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон зазначив у понеділок, що підготовлений у Сенаті документ не торкається прикордонної кризи, яка, за його словами, є "найсерйознішою проблемою", що стоїть перед США.
Крім того, Джонсон назвав цей документ "заздалегідь непрохідним" у Палаті представників.
Замінити американську військову допомогу Україні на Заході не в змозі – Салліван15.02.24, 09:33 • 30602 перегляди