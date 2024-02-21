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Хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля берегів Ємену

Хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля берегів Ємену

Київ • УНН

 • 30534 перегляди

Хусити стверджують, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля узбережжя Ємену.

Хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля берегів Ємену. За словами американських чиновників, Пентагон розслідує причини аварії дрона, повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Чиновники, які говорили за умов анонімності, підтвердили, що безпілотник MQ-9 Reaper впав.

Бойовики заявили, що вони збили безпілотник в районі портового міста Аль-Худайда на заході Ємену.

Якщо заяви хуситів підтвердяться, то це буде вже другий випадок, коли угруповання збиває американський безпілотник, відколи 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль.

Збиття безпілотника Reaper, основної ланки американського військового флоту повітряного спостереження, стало черговою ескалацією між США та підтримуваними Іраном угрупованнями в Ємені, Іраку та Сирії.

Ці епізоди посилилися за останні два місяці, наголошуючи на ризикі того, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в широкий.

Хусити атакували британське судно Rubymar ракетами, воно затонуло – ЗМІ20.02.24, 01:10 • 29986 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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