Хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля берегів Ємену
Київ • УНН
Хусити стверджують, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля узбережжя Ємену.
Хусити заявили, що збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля берегів Ємену. За словами американських чиновників, Пентагон розслідує причини аварії дрона, повідомляє The New York Times, передає УНН.
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Чиновники, які говорили за умов анонімності, підтвердили, що безпілотник MQ-9 Reaper впав.
Бойовики заявили, що вони збили безпілотник в районі портового міста Аль-Худайда на заході Ємену.
Якщо заяви хуситів підтвердяться, то це буде вже другий випадок, коли угруповання збиває американський безпілотник, відколи 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль.
Збиття безпілотника Reaper, основної ланки американського військового флоту повітряного спостереження, стало черговою ескалацією між США та підтримуваними Іраном угрупованнями в Ємені, Іраку та Сирії.
Ці епізоди посилилися за останні два місяці, наголошуючи на ризикі того, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в широкий.
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