Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена
Киев • УНН
Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у побережья Йемена.
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена. По словам американских чиновников, Пентагон расследует причины аварии дрона, сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили, что беспилотник MQ-9 Reaper упал.
Боевики заявили, что они сбили беспилотник в районе портового города Аль-Худайда на западе Йемена.
Если заявления хуситов подтвердятся, то это будет уже второй случай, когда группировка сбивает американский беспилотник, с тех пор как 7 октября ХАМАС напал на Израиль.
Сбитие беспилотника Reaper, основного звена американского военного флота воздушного наблюдения, стало очередной эскалацией между США и поддерживаемыми Ираном группировками в Йемене, Ираке и Сирии.
Эти эпизоды усилились за последние два месяца, подчеркивая риски того, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в широкий.
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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена
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