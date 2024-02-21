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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 01:16  •  1766 просмотра

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Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у побережья Йемена.

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена. По словам американских чиновников, Пентагон расследует причины аварии дрона, сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, подтвердили, что беспилотник MQ-9 Reaper упал.

Боевики заявили, что они сбили беспилотник в районе портового города Аль-Худайда на западе Йемена.

Если заявления хуситов подтвердятся, то это будет уже второй случай, когда группировка сбивает американский беспилотник, с тех пор как 7 октября ХАМАС напал на Израиль.

Сбитие беспилотника Reaper, основного звена американского военного флота воздушного наблюдения, стало очередной эскалацией между США и поддерживаемыми Ираном группировками в Йемене, Ираке и Сирии.

Эти эпизоды усилились за последние два месяца, подчеркивая риски того, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в широкий.

Хуситы атаковали британское судно Rubymar ракетами, оно затонуло - СМИ19 февраля 2024, 23:10 • 26240 просмотров

Лилия Подоляк

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