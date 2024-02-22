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Все більше поляків починають боятися нападу росії – опитування для польських ЗМІ

Київ • УНН

 • 27296 перегляди

Все більше поляків побоюються, що путін захоче напасти на Польщу через триваючу війну росії в Україні.

Все більше поляків починають боятися нападу росії – опитування для польських ЗМІ

Більшість поляків побоюються, що путін захоче напасти на Польщу. Про це йдеться в опитуванні центру United Surveys для RMF.FM і Dziennik Gazeta Prawna, передає УНН.

Деталі

Як зазначає RMF.FM, у Польщі все більше відчувається вплив війни в Україні. У зв'язку з цим зростають побоювання поляків про те, що станеться на східному фланзі НАТО, якщо росія перемагатиме в Україні.

На запитання, чи нападатиме путін на Польщу, 47,4% респондентів відповіли ствердно, 38,2% - негативно, а 14,3% не мають думки з цього приводу. Як зазначає видання, кількість тих, хто очікує російського нападу, збільшилася на 16% з часу схожого опитування у травні 2023 року.

На запитання про те, як завершиться агресія рф проти України, 17,4% відповіли, що переможе Україна, на думку 14,1% - росія, а 47,4% вважають, що протистояння триватиме багато років і завершиться спустошенням обох країн. Ще 21,1% людей не знають, що відповісти на це питання.

Опитування було проведене компанією United Surveys 10-11 лютого змішаним методом на вибірці у 1000 дорослих поляків.

Українці стали гірше ставитися до Польщі та США - опитування21.02.24, 13:26 • 30424 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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