Все більше поляків починають боятися нападу росії – опитування для польських ЗМІ
Київ • УНН
Все більше поляків побоюються, що путін захоче напасти на Польщу через триваючу війну росії в Україні.
Більшість поляків побоюються, що путін захоче напасти на Польщу. Про це йдеться в опитуванні центру United Surveys для RMF.FM і Dziennik Gazeta Prawna, передає УНН.
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Як зазначає RMF.FM, у Польщі все більше відчувається вплив війни в Україні. У зв'язку з цим зростають побоювання поляків про те, що станеться на східному фланзі НАТО, якщо росія перемагатиме в Україні.
На запитання, чи нападатиме путін на Польщу, 47,4% респондентів відповіли ствердно, 38,2% - негативно, а 14,3% не мають думки з цього приводу. Як зазначає видання, кількість тих, хто очікує російського нападу, збільшилася на 16% з часу схожого опитування у травні 2023 року.
На запитання про те, як завершиться агресія рф проти України, 17,4% відповіли, що переможе Україна, на думку 14,1% - росія, а 47,4% вважають, що протистояння триватиме багато років і завершиться спустошенням обох країн. Ще 21,1% людей не знають, що відповісти на це питання.
Опитування було проведене компанією United Surveys 10-11 лютого змішаним методом на вибірці у 1000 дорослих поляків.
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