Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ

Большинство поляков опасаются, что путин захочет напасть на Польшу. Об этом говорится в опросе центра United Surveys для RMF.FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает УНН.

Детали

Как отмечает RMF.FM, в Польше все больше ощущается влияние войны в Украине. В связи с этим растут опасения поляков о том, что произойдет на восточном фланге НАТО, если россия будет побеждать в Украине.

На вопрос, будет ли нападать путин на Польшу, 47,4% респондентов ответили утвердительно, 38,2% - отрицательно, а 14,3% не имеют мнения по этому поводу. Как отмечает издание, количество тех, кто ожидает российского нападения, увеличилось на 16% со времени похожего опроса в мае 2023 года.

На вопрос о том, как завершится агрессия рф против Украины, 17,4% ответили, что победит Украина, по мнению 14,1% - россия, а 47,4% считают, что противостояние продлится много лет и завершится опустошением обеих стран. Еще 21,1% людей не знают, что ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен компанией United Surveys 10-11 февраля смешанным методом на выборке в 1000 взрослых поляков.

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