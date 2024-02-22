Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  59608 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  103529 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  161773 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  196701 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  183109 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  207454 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  220438 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  192404 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  208288 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  393393 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ

Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:09  •  17628 просмотра

Read in English

Все больше поляков опасаются, что путин захочет напасть на Польшу из-за продолжающейся войны россии в Украине.

Большинство поляков опасаются, что путин захочет напасть на Польшу. Об этом говорится в опросе центра United Surveys для RMF.FM и Dziennik Gazeta Prawna, передает УНН.

Детали

Как отмечает RMF.FM, в Польше все больше ощущается влияние войны в Украине. В связи с этим растут опасения поляков о том, что произойдет на восточном фланге НАТО, если россия будет побеждать в Украине.

На вопрос, будет ли нападать путин на Польшу, 47,4% респондентов ответили утвердительно, 38,2% - отрицательно, а 14,3% не имеют мнения по этому поводу. Как отмечает издание, количество тех, кто ожидает российского нападения, увеличилось на 16% со времени похожего опроса в мае 2023 года.

На вопрос о том, как завершится агрессия рф против Украины, 17,4% ответили, что победит Украина, по мнению 14,1% - россия, а 47,4% считают, что противостояние продлится много лет и завершится опустошением обеих стран. Еще 21,1% людей не знают, что ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен компанией United Surveys 10-11 февраля смешанным методом на выборке в 1000 взрослых поляков.

Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос21 февраля 2024, 11:26 • 27028 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ВойнаНовости Мира
natoNATO
ukrainaУкраина
polshaПольша
Все більше поляків починають боятися нападу росії – опитування для польських ЗМІ
More and more Poles are beginning to fear an attack by russia - a survey for the Polish media
Новости по теме

Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ

Все больше поляков опасаются, что путин захочет напасть на Польшу из-за продолжающейся войны россии в Украине.

Война •   •  17628 просмотра
Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ

В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году, которое состоится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и с 11 по 19 июля во время дополнительной сессии.

Общество •   •  15938 просмотра
В Минобразования утвердили даты национального мультипредметного теста в 2024 году

Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

Пресс-секретарь ГБР заявила, что экстрадиция бывшего народного депутата Вадима Рабиновича из Израиля в Украину пока невозможна, поскольку политики, которые сбежали в такие страны, как Россия, не имеют международной правовой помощи.

Политика •   •  15892 просмотра
Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16

Спикер ВС ВС Украины заявил, что истребители F-16 будут оснащены бомбами и ракетами, которые сейчас используются на самолетах МиГ-29 и Су-27, но смогут использовать их более эффективно, чем истребители советских времен.

Война •   •  21072 просмотра
В Воздушных силах рассказали, какие ракеты будут на истребителях F-16

Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"

Первое исследование обломков новой российской крылатой ракеты Х-69 показало, что она имеет квадратное сечение корпуса и модифицированную боеголовку.

Война •   •  19648 просмотра
Квадратное сечение корпуса и измененная боевая часть: Александр Рувин рассказал об особенностях российской ракеты "Х-69"

В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против россии, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке москвы.

Политика •   •  19395 просмотра
В санкции ЕС против россии впервые попали компании из Китая и Индии - СМИ

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Ситуация возле Угледара в Донецкой области остается контролируемой.

Война •   •  59608 просмотра
Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Представитель ВС ВСУ заявил, что хотя россия может экспериментировать с реактивными беспилотниками в будущем, они еще не видели доказательств их использования, а беспилотники, которые видели на данный момент, летают с постоянной скоростью более 100 км/ч.

Война •   •  17415 просмотра
В Воздушных силах пока не видели применения рф "шахедов" с реактивным двигателем - Игнат

Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины

Президент получил закрытый доклад о сроках получения Украиной самолетов F-16 и обсудил с военным руководством ситуацию на фронте - в частности на Авдеевском и Южном направлениях.

Война •   •  15416 просмотра
Зеленский провел Ставку: был закрытый доклад по F-16 для Украины

США предупредили союзников: рф может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году - СМИ

Американская разведка предупреждает союзников, что россия может запустить ядерное оружие на орбиту в этом году, согласно сообщениям СМИ, хотя детали не определены, а мнения внутри американских ведомств не совпадают.

Новости Мира •   •  12431 просмотра
США предупредили союзников: рф может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году - СМИ