Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос
Киев • УНН
Среди украинцев снизился уровень восприятия Польши и США, как дружественных стран. Опрос показал, что большинство украинцев все еще считают США и Польшу дружественными странами, но положительные оценки снизились для обеих.
Большинство украинцев в феврале 2024 года считают дружественными к Украине США и Великобританию, Германию, Польшу, Литву, Канаду, Францию и Японию. В то же время снизилась доля тех, кто считает Польшу и США дружественными странами. Об этом говорится в опросе группы "Рейтинг", передает УНН.
Детали
В целом большинство украинцев считает дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).
Польша остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка уменьшилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.
Хотя большинство украинцев продолжают воспринимать США, как дружественную страну, однако с июня доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и вместо этого выбирает вариант "скорее дружественная" снизилась с 61% до 35%.
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Абсолютное большинство украинцев считает враждебными странами рф (97%), беларусь (90%), Иран (75%).
Причем к беларуси отношение также ухудшилось: с 56% до 71% выросла доля респондентов, которые относятся к ней как к абсолютно враждебной стране.
Китай и Венгрия перешли в категорию скорее недружественных стран: 58% считают враждебным Китай, и 52% - Венгрию. Ранее эти два государства воспринимались более нейтрально: Китай в июне 2023 года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной, а Венгрию считали ранее враждебной страной 42% опрошенных, еще 26% - нейтральной.
Нейтрально-дружественным считают Израиль: 44% оценили как нейтральную, 38% - дружественную. Турцию украинцы рассматривают больше как нейтральную страну (51%). В то же время, по сравнению с июнем 2023 года с 40% до 30% снизилась распространенность мнения, что Турция является дружественной страной.
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Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос
Среди украинцев снизился уровень восприятия Польши и США, как дружественных стран. Опрос показал, что большинство украинцев все еще считают США и Польшу дружественными странами, но положительные оценки снизились для обеих.
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