Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН
Киев • УНН
Большинство украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, согласно опросу УВКБ ООН.
Большинство украинских беженцев и вынужденных переселенцев хотят вернуться на свою родину, согласно опросу Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет УНН со ссылкой на dpa-AFX.
Детали
Как сообщается, из 9900 человек, опрошенных в январе и феврале, 65% беженцев и 72% перемещенных лиц изъявили желание вернуться, сообщил журналистам во вторник региональный директор УВКБ ООН в Европе Филипп Леклер. Однако, как указано, чем дольше длится война, тем меньше доля желающих вернуться.
По оценкам УВКБ ООН, около 6,5 миллиона человек покинули Украину и уехали за границу с момента начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. 3,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий и разрушений и нашли убежище в своей стране.
Кроме ситуации с безопасностью, беженцы и перемещенные лица также называли отсутствие перспектив трудоустройства и разрушение домов и квартир причинами, по которым они не возвращаются. Около 55% тех, кто вернулся, сообщили, что нашли меньше возможностей трудоустройства, чем ожидалось. Поэтому УВКБ ООН считает восстановление приоритетом. Сейчас гуманитарная организация, по ее данным, отремонтировала около 27,5 тысячи домов.
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Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН
Большинство украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, согласно опросу УВКБ ООН.
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