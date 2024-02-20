Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН

Большинство украинских беженцев и вынужденных переселенцев хотят вернуться на свою родину, согласно опросу Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет УНН со ссылкой на dpa-AFX.

Детали

Как сообщается, из 9900 человек, опрошенных в январе и феврале, 65% беженцев и 72% перемещенных лиц изъявили желание вернуться, сообщил журналистам во вторник региональный директор УВКБ ООН в Европе Филипп Леклер. Однако, как указано, чем дольше длится война, тем меньше доля желающих вернуться.

По оценкам УВКБ ООН, около 6,5 миллиона человек покинули Украину и уехали за границу с момента начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. 3,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий и разрушений и нашли убежище в своей стране.

Кроме ситуации с безопасностью, беженцы и перемещенные лица также называли отсутствие перспектив трудоустройства и разрушение домов и квартир причинами, по которым они не возвращаются. Около 55% тех, кто вернулся, сообщили, что нашли меньше возможностей трудоустройства, чем ожидалось. Поэтому УВКБ ООН считает восстановление приоритетом. Сейчас гуманитарная организация, по ее данным, отремонтировала около 27,5 тысячи домов.

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