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Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН

Около двух третей украинских беженцев хотят вернуться домой - опрос ООН

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:46  •  15665 просмотра

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Большинство украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, согласно опросу УВКБ ООН.

Большинство украинских беженцев и вынужденных переселенцев хотят вернуться на свою родину, согласно опросу Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет УНН со ссылкой на dpa-AFX.

Детали

Как сообщается, из 9900 человек, опрошенных в январе и феврале, 65% беженцев и 72% перемещенных лиц изъявили желание вернуться, сообщил журналистам во вторник региональный директор УВКБ ООН в Европе Филипп Леклер. Однако, как указано, чем дольше длится война, тем меньше доля желающих вернуться.

По оценкам УВКБ ООН, около 6,5 миллиона человек покинули Украину и уехали за границу с момента начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. 3,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий и разрушений и нашли убежище в своей стране.

Кроме ситуации с безопасностью, беженцы и перемещенные лица также называли отсутствие перспектив трудоустройства и разрушение домов и квартир причинами, по которым они не возвращаются. Около 55% тех, кто вернулся, сообщили, что нашли меньше возможностей трудоустройства, чем ожидалось. Поэтому УВКБ ООН считает восстановление приоритетом. Сейчас гуманитарная организация, по ее данным, отремонтировала около 27,5 тысячи домов.

Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН14 февраля 2024, 15:10 • 22021 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Близько двох третин українських біженців хочуть повернутися додому - опитування ООН
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