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Близько двох третин українських біженців хочуть повернутися додому - опитування ООН

Близько двох третин українських біженців хочуть повернутися додому - опитування ООН

Київ • УНН

 • 26627 перегляди

Більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб хочуть повернутися додому, згідно з опитуванням УВКБ ООН.

Більшість українських біженців та вимушених переселенців хочуть повернутися на свою батьківщину, згідно з опитуванням Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), пише УНН з посиланням на dpa-AFX.

Деталі

Як повідомляється, з 9900 осіб, опитаних у січні та лютому, 65% біженців та 72% переміщених осіб виявили бажання повернутися, повідомив журналістам у вівторок регіональний директор УВКБ ООН у Європі Філіп Леклер. Проте, як вказано, що довше триває війна, то менша частка охочих повернутися.

За оцінками УВКБ ООН, близько 6,5 мільйона людей залишили Україну і поїхали за кордон з моменту початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. 3,7 мільйона людей були змушені залишити свої домівки внаслідок бойових дій та руйнувань та знайшли притулок у своїй країні.

Окрім ситуації з безпекою, біженці та переміщені особи також називали відсутність перспектив працевлаштування та руйнування будинків та квартир причинами, через які вони не повертаються. Близько 55% тих, хто повернувся, повідомили, що знайшли менше можливостей працевлаштування, ніж очікувалося. Тому УВКБ ООН вважає відновлення пріоритетом. Наразі гуманітарна організація, за її даними, відремонтувала близько 27,5 тисячі будинків.

Лубінець обговорив роботу над поверненням цивільних заручників рф з представниками ООН 14.02.24, 17:10 • 23978 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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