Українці стали гірше ставитися до Польщі та США - опитування
Київ • УНН
Серед українців знизився рівень сприйняття Польщі та США, як дружніх країн. Опитування показало, що більшість українців все ще вважають США та Польщу дружніми країнами, але позитивні оцінки знизилися для обох.
Більшість українців у лютому 2024 року вважають дружніми до України США і Великобританію, Німеччину, Польщу, Литву, Канаду, Францію та Японію. Водночас знизилася частка тих, хто вважаэ Польщу та США дружніми країнами. Про це йдеться у опитуванні групи "Рейтинг", передає УНН.
Деталі
Загалом більшість українців вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).
Польща залишається дружньої країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.
Хоча більшість українців продовжують сприймати США, як дружню країну, однак з червня частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант "скоріше дружня" знизилася з 61% у до 35%.
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Абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами рф (97%), білорусь (90%), Іран (75%).
Причому до білорусі ставлення також погіршилось: з 56% до 71% виросла частка респондентів, які ставляться до неї як до абсолютно ворожої країни.
Китай і Угорщина перейшли в категорію скоріше недружніх країн: 58% вважають ворожим Китай, і 52% - Угорщину. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% – нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% – нейтральною.
Нейтрально-дружнім вважають Ізраїль: 44% оцінили як нейтральну, 38% – дружню. Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.
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