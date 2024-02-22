У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар
Киев • УНН
Грузовое судно было обстреляно ракетами у берегов Йемена, что вызвало пожар на борту.
Ракетный удар по грузовому судну в Аденском заливе, зафиксирован британским морским агентством. В результате атаки на борту возник пожар.
Силы Международного альянса по защите морских путей развернуты для реагирования на инцидент, передает УНН с ссылкой на Управление торгового судоходства ВМС Великобритании (UKMTO).
Детали
В 130 км к юго-востоку от йеменского портового города Аден снова обстреляно грузовое судно. Агентство морской торговли Соединенного Королевства сообщило, что по кораблю было выпущено две ракеты, что привело к пожару на борту.
Силы Международного альянса по защите морских путей развернуты для реагирования на инцидент, говорится в сообщении. Судам в этом районе призвали проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности.
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Дополнение
Кто стоит за последним нападением, неизвестно. Впрочем под подозрением снова исламистская группировка хуситов Йемена, которая неоднократно атаковала гражданские торговые суда в последнее время.
Хусы заявляют, что действуют в знак солидарности с исламистским ХАМАСом в секторе Газа и направляют свои нападения на грузовые суда, которые вероятно связаны с Израилем, США или Великобританией.
Напомним,
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена. По словам американских чиновников, Пентагон расследует причины крушения дрона, сообщает The New York Times.
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