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У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:32  •  1702 просмотра

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Грузовое судно было обстреляно ракетами у берегов Йемена, что вызвало пожар на борту.

Ракетный удар по грузовому судну в Аденском заливе, зафиксирован британским морским агентством. В результате атаки на борту возник пожар.

Силы Международного альянса по защите морских путей развернуты для реагирования на инцидент, передает УНН с ссылкой на Управление торгового судоходства ВМС Великобритании (UKMTO).

Детали

В 130 км к юго-востоку от йеменского портового города Аден снова обстреляно грузовое судно. Агентство морской торговли Соединенного Королевства сообщило, что по кораблю было выпущено две ракеты, что привело к пожару на борту.

Силы Международного альянса по защите морских путей развернуты для реагирования на инцидент, говорится в сообщении. Судам в этом районе призвали проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Все больше поляков начинают бояться нападения россии - опрос для польских СМИ22 февраля 2024, 12:09 • 21598 просмотров

Дополнение

Кто стоит за последним нападением, неизвестно. Впрочем под подозрением снова исламистская группировка хуситов Йемена, которая неоднократно атаковала гражданские торговые суда в последнее время.

Хусы заявляют, что действуют в знак солидарности с исламистским ХАМАСом в секторе Газа и направляют свои нападения на грузовые суда, которые вероятно связаны с Израилем, США или Великобританией.

Напомним,

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена. По словам американских чиновников, Пентагон расследует причины крушения дрона, сообщает The New York Times.

Возле Иерусалима недалеко от контрольно-пропускного пункта произошел теракт. Трое нападавших открыли огонь по людям, которые стояли в очереди на автодорогуи. Известно об одном погибшем и 11 раненых.

Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины22 февраля 2024, 16:16 • 5934 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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A cargo ship is attacked off the coast of Yemen, a fire breaks out on the deck
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У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

Грузовое судно было обстреляно ракетами у берегов Йемена, что вызвало пожар на борту.

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У берегов Йемена атаковано грузовое судно, на палубе вспыхнул пожар

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