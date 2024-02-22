Зеленський окреслив пріоритети України на 2024 рік аби завершити війну з росією

Володимир Зеленський провів зустріч з дипломатами, представниками іноземних держав і міжнародних організацій. Президент заявив, що 2024 рік є визначальним для України і того що наша держава й світова спільнота повинні зробити аби закінчити війну з росією пише УНН.

24-й рік – особливий, бо саме в цей рік ми маємо зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права. Відповідно, на цей рік ми маємо кілька абсолютно конкретних завдань.

Деталі

Очільник української держави окреслив три основних завдання, що Україна поставила на 2024 рік. Найпершим пріоритетом Зеленський назвав захист українців від російського терору, та висловив вдячність партерам за оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку України.

Безумовним пріоритетом є захист наших людей від російського терору. Ми надзвичайно вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової.

Президент наголосив також на обов’язковості реалізації Формули миру, яку він сам же ж і запропонував. Зеленський переконаний, що вона здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного росією й принести мир – "справжній, чесний та зрозумілий кожному народу". А також повернути додому українських полонених та українських політичних бранців і дітей, які були депортовані в росію,

Зеленський також зазначив що в трійці пріоритетних завдань налагодження оборонної співпраці і впровадження антиросійських санкцій.

Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект – це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права.