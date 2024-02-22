"Можемо просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу": у ЄС прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу
Київ • УНН
Речник Єврокомісії відмовився коментувати заяви колишнього президента росії дмитра медведєва про Київ та Одесу, натомість порекомендував звернутися за консультаціями та психологічною допомогою тим, хто відчайдушно потребує уваги.
Відповідаючи на прохання прокоментувати чергові заяви експрезидента рф дмитра медведєва з приводу Києва та Одеси, у Європейській комісії зазначили, що зазвичай не коментують заяв людей, які відчайдушно шукають уваги, особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", однак, можуть просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу. Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Єврокомісії із питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, пише УНН.
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"Зазвичай ми не коментуємо... особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", - сказав Стано у відповідь на прохання прокоментувати заяви медведєва, де він "прямо погрожуючи маршем на Київ, назвав Київ російським містом і запросив Одесу повернутися до росії".
"Єдине, що ми можемо сказати, ми можемо просто порекомендувати деяку консультацію та психологічну допомогу. Але я не впевнений, що російська держава з мільярдами, які вона витратила на цю незаконну війну проти України, справді може дозволити собі інвестувати щось у соціальне забезпечення та охорону здоров'я для свого народу", - зазначив Стано.
При цьому речник Єврокомісії вказав, що міністри закордонних справ дуже чітко висловилися цього понеділка, що у ЄС сповнені рішучості продовжувати підтримувати позицію щодо України і її права на захист від російської агресії.
"Особливо зараз, коли ми наближаємося до сумної позначки у два роки з початку повномасштабного вторгнення. Отже, Верховний представник, держави-члени роблять все можливе, щоб... забезпечити Україну більшим та швидше. Не тільки стільки, скільки потрібно, а чим потрібно. Боєприпаси, військове обладнання, ППО тощо. Щоб Україна зрештою виграла цю агресивну війну", - сказав він.
ЄС погодив 13-й пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну21.02.24, 11:39 • 28815 переглядiв