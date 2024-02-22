"Можемо просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу": у ЄС прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11085 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74359 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156909 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155113 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127524 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134567 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86216 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93497 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99102 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89815 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 5164 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4072 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7216 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6290 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6420 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155119 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225123 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374318 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310495 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4180 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15330 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32159 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28925 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127526 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Можемо просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу": у ЄС прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу

Київ • УНН

 • 26835 перегляди

Речник Єврокомісії відмовився коментувати заяви колишнього президента росії дмитра медведєва про Київ та Одесу, натомість порекомендував звернутися за консультаціями та психологічною допомогою тим, хто відчайдушно потребує уваги.

"Можемо просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу": у ЄС прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу

Відповідаючи на прохання прокоментувати чергові заяви експрезидента рф дмитра медведєва з приводу Києва та Одеси, у Європейській комісії зазначили, що зазвичай не коментують заяв людей, які відчайдушно шукають уваги, особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", однак, можуть просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу. Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Єврокомісії із питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, пише УНН.

Деталі

"Зазвичай ми не коментуємо... особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Особливо, якщо вони в чомусь вічні "номер два", - сказав Стано у відповідь на прохання прокоментувати заяви медведєва, де він "прямо погрожуючи маршем на Київ, назвав Київ російським містом і запросив Одесу повернутися до росії".

"Єдине, що ми можемо сказати, ми можемо просто порекомендувати деяку консультацію та психологічну допомогу. Але я не впевнений, що російська держава з мільярдами, які вона витратила на цю незаконну війну проти України, справді може дозволити собі інвестувати щось у соціальне забезпечення та охорону здоров'я для свого народу", - зазначив Стано.

При цьому речник Єврокомісії вказав, що міністри закордонних справ дуже чітко висловилися цього понеділка, що у ЄС сповнені рішучості продовжувати підтримувати позицію щодо України і її права на захист від російської агресії.

"Особливо зараз, коли ми наближаємося до сумної позначки у два роки з початку повномасштабного вторгнення. Отже, Верховний представник, держави-члени роблять все можливе, щоб... забезпечити Україну більшим та швидше. Не тільки стільки, скільки потрібно, а чим потрібно. Боєприпаси, військове обладнання, ППО тощо. Щоб Україна зрештою виграла цю агресивну війну", - сказав він.

ЄС погодив 13-й пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну21.02.24, 11:39 • 28815 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Одеса
Київ
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,616.13