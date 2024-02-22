"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  25673 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  103294 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  114926 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  170791 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  205192 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  191063 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  212437 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  223357 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  194404 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209733 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:59  •  15038 просмотра

Read in English

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о Киеве и Одессе, но порекомендовал обратиться за консультациями и психологической помощью тем, кто отчаянно нуждается во внимании.

Отвечая на просьбу прокомментировать очередные заявления экс-президента рф дмитрия медведева по поводу Киева и Одессы, в Европейской комиссии отметили, что обычно не комментируют заявлений людей, которые отчаянно ищут внимания, особенно, если они в чем-то вечные "номер два", однако, могут просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь. Об этом во время брифинга в четверг заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, пишет УНН.

Детали

"Обычно мы не комментируем... особенно людей, которые отчаянно ищут внимания. Особенно, если они в чем-то вечные "номер два", - сказал Стано в ответ на просьбу прокомментировать заявления медведева, где он "прямо угрожая маршем на Киев, назвал Киев русским городом и пригласил Одессу вернуться в россию".

"Единственное, что мы можем сказать, мы можем просто порекомендовать некоторую консультацию и психологическую помощь. Но я не уверен, что российское государство с миллиардами, которые оно потратило на эту незаконную войну против Украины, действительно может позволить себе инвестировать что-то в социальное обеспечение и здравоохранение для своего народа", - отметил Стано.

При этом спикер Еврокомиссии указал, что министры иностранных дел очень четко высказались в этот понедельник, что в ЕС полны решимости продолжать поддерживать позицию в отношении Украины и ее права на защиту от российской агрессии.

"Особенно сейчас, когда мы приближаемся к печальной отметке в два года с начала полномасштабного вторжения. Итак, Верховный представитель, государства-члены делают все возможное, чтобы... обеспечить Украину большим и быстрее. Не только столько, сколько нужно, а чем нужно. Боеприпасы, военное оборудование, ПВО и тому подобное. Чтобы Украина в конце концов выиграла эту агрессивную войну", - сказал он.

ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину21 февраля 2024, 09:39 • 25105 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев
"Можемо просто порекомендувати консультацію та психологічну допомогу": у ЄС прокоментували заяви медведєва про Київ та Одесу
"We can just recommend some counseling and mental care": EU comments on Medvedev's statements about Kyiv and Odesa
Новости по теме

"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о Киеве и Одессе, но порекомендовал обратиться за консультациями и психологической помощью тем, кто отчаянно нуждается во внимании.

Война •   •  15038 просмотра
"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе

Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины

Комитеты Европарламента одобрили многолетнюю программу финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Экономика •   •  13271 просмотра
Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины

Зеленский назначил Джапарову постоянным представителем при международных организациях в Вене

Президент Зеленский назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Политика •   •  10952 просмотра
Зеленский назначил Джапарову постоянным представителем при международных организациях в Вене

"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

Дания объявила о предоставлении военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, включая боеприпасы и беспилотники для нужд Украины на поле боя.

Война •   •  11997 просмотра
"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

путин полчаса летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160М - росСМИ

президент россии владимир путин совершил 30-минутный полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М в составе экипажа. Маршрут полета российского диктатора засекретили.

Новости Мира •   •  10668 просмотра
путин полчаса летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160М - росСМИ

Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Великобритания инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд) в беспилотники для своих вооруженных сил на основе уроков, извлеченных из опыта использования беспилотников в Украине во время продолжающегося конфликта.

Война •   •  13529 просмотра
Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Модуль управления, цифровой компас: очередные иностранные компоненты нашли в российской военной технике

Единую базу данных об иностранных составляющих в вооружениях пополнили части российской мобильной станции спутниковой связи "Аурига", в частности, модуль управления и цифровой компас, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.

Война •   •  12252 просмотра
Модуль управления, цифровой компас: очередные иностранные компоненты нашли в российской военной технике

Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Западные оборонные компании пользуются возможностью завоевать азиатских клиентов, поскольку россия не участвует в крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре из-за санкций.

Экономика •   •  11758 просмотра
Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

Великобритания пришлет в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тысяч украинских солдат.

Анонсы •   •  15249 просмотра
Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

россияне, оккупировавшие украинские территории, угрожают конфисковать жилье у местных жителей, которые не перерегистрировали свою собственность в соответствии с российским законодательством.

Война •   •  14031 просмотра
россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф