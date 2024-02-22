"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе
Киев • УНН
Представитель Еврокомиссии отказался комментировать заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о Киеве и Одессе, но порекомендовал обратиться за консультациями и психологической помощью тем, кто отчаянно нуждается во внимании.
Отвечая на просьбу прокомментировать очередные заявления экс-президента рф дмитрия медведева по поводу Киева и Одессы, в Европейской комиссии отметили, что обычно не комментируют заявлений людей, которые отчаянно ищут внимания, особенно, если они в чем-то вечные "номер два", однако, могут просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь. Об этом во время брифинга в четверг заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, пишет УНН.
Детали
"Обычно мы не комментируем... особенно людей, которые отчаянно ищут внимания. Особенно, если они в чем-то вечные "номер два", - сказал Стано в ответ на просьбу прокомментировать заявления медведева, где он "прямо угрожая маршем на Киев, назвал Киев русским городом и пригласил Одессу вернуться в россию".
"Единственное, что мы можем сказать, мы можем просто порекомендовать некоторую консультацию и психологическую помощь. Но я не уверен, что российское государство с миллиардами, которые оно потратило на эту незаконную войну против Украины, действительно может позволить себе инвестировать что-то в социальное обеспечение и здравоохранение для своего народа", - отметил Стано.
При этом спикер Еврокомиссии указал, что министры иностранных дел очень четко высказались в этот понедельник, что в ЕС полны решимости продолжать поддерживать позицию в отношении Украины и ее права на защиту от российской агрессии.
"Особенно сейчас, когда мы приближаемся к печальной отметке в два года с начала полномасштабного вторжения. Итак, Верховный представитель, государства-члены делают все возможное, чтобы... обеспечить Украину большим и быстрее. Не только столько, сколько нужно, а чем нужно. Боеприпасы, военное оборудование, ПВО и тому подобное. Чтобы Украина в конце концов выиграла эту агрессивную войну", - сказал он.
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"Можем просто порекомендовать консультацию и психологическую помощь": в ЕС прокомментировали заявления медведева о Киеве и Одессе
Представитель Еврокомиссии отказался комментировать заявления бывшего президента россии дмитрия медведева о Киеве и Одессе, но порекомендовал обратиться за консультациями и психологической помощью тем, кто отчаянно нуждается во внимании.
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