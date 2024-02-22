Зеленский очертил приоритеты Украины на 2024 год чтобы завершить войну с россией

Владимир Зеленский провел встречу с дипломатами, представителями иностранных государств и международных организаций. Президент заявил, что 2024 год является определяющим для Украины и того что наше государство и мировое сообщество должны сделать чтобы закончить войну с россией пишет УНН.

24-й год - особый, потому что именно в этот год мы должны сделать больше с точки зрения нашей способности завершить эту войну в соответствии с фундаментальными основами международного права. Соответственно, на этот год у нас есть несколько абсолютно конкретных задач. - заявил Президент Украины.

Детали

Глава украинского государства очертил три основные задачи, которые Украина поставила на 2024 год. Первым приоритетом Зеленский назвал защиту украинцев от российского террора, и выразил благодарность партерам за оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Безусловным приоритетом является защита наших людей от российского террора. Мы очень благодарны каждому государству и каждому лидеру, которые предоставляют Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно я благодарен за программы долговременной поддержки - и оборонной, и финансовой. - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул также обязательность реализации Формулы мира, которую он сам же и предложил. Зеленский убежден, что она способна восстановить полную силу международного права, нарушенного Россией и принести мир - "настоящий, честный и понятный каждому народу". А также вернуть домой украинских пленных и украинских политических пленников и детей, которые были депортированы в Россию,

Зеленский также отметил что в тройке приоритетных задач налаживание оборонного сотрудничества и внедрение антироссийских санкций.

Этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов. Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству. Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект - это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует настоящую цену агрессии против международного права. - отметил Зеленский.

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