В Червоному морі вперше затонув корабель, який атакували хусити
Київ • УНН
Вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, що перевозило 21 тонну добрив, затонуло в Червоному морі після нападу єменських хуситів, що може спричинити екологічну катастрофу.
У Червоному морі затонуло судно Rubymar, які минулого тижня атакували єменські хусити. Про це пише видання Reuters з посиланням на заяву міжнародно визнаного уряду Ємену, передає УНН.
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Зазначається, що якщо затоплення судна підтвердиться, то це буде перший випадок втрати корабля з моменту початку нападів хуситів на комерційні судна у листопаді 2023 року.
У виданні додають, що на початку цього тижня представники Ємену відвідали Rubymar і повідомили, що судно затоплене і може піти на дно протягом кількох днів. Його затоплення може спричинити екологічну катастрофу, адже судно перевозило 21 тонну добрив.
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Крім того, американські військові раніше заявили, що атака значно пошкодила судно, внаслідок чого у морі з'явилася 29-кілометрова нафтова пляма.
Доповнення
У лютому єменські хусити заявили, що влучили у британське вантажне судно Rubymar в Аденській затоці.
Тоді британська морська охоронна компанія Ambrey повідомила, що вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, зареєстроване у Лівані, зазнало нападу у Баб-ель-Мандебській протоці біля Ємену, коли йшло з Хор-Факкана (ОАЕ) до Варни (Болгарія).
Нагадаємо
ЄС розпочинає військово-морську операцію під назвою "Aspides" для забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі та реагування на напади бойовиків-хуситів у Ємені.