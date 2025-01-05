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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦАХАЛ уничтожил подпольную базу ХАМАС по производству оружия

ЦАХАЛ уничтожил подпольную базу ХАМАС по производству оружия

Киев  •  УНН

 • 1687 просмотра

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Израильские военные уничтожили подпольную базу ХАМАС по производству оружия в центральной части Сектора Газа. В комплексе находилась военная техника, токарные станки и другое оборудование для изготовления оружия.

Военнослужащие израильского подразделения "Яхалом" и 99-я дивизия ликвидировали подпольную базу ХАМАС по производству оружия в центральной части Сектора Газа. Кроме того, военные Израиля убили группу террористов на юге Газы. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что солдаты подразделения, действуя по точным разведывательным данным, обнаружили и ликвидировали подземный туннельный маршрут. В нем разместился комплекс по производству оружия ХАМАС во время операций в центральной части Сектора Газа.

Комплекс вмещал военную технику, несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие машины, которые использовались, в частности, для производства оружия.

Военнослужащие обнаружили подземные тоннели с взрывостойкими дверями и подсобные помещения, которые использовались террористами ХАМАС.

Инженерные силы дивизии, 551-й бригады и подразделения "Яхалом" изъяли находки, нанесли на карту местности и ликвидировали объект. Уничтожение производственного объекта наносит еще один удар по попыткам ХАМАСа восстановить свои возможности

- говорится в сообщении.

Напомним

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Хан-Юнисе, уничтожив руководителя сил внутренней безопасности ХАМАС Хасама Шахвана. Операция была проведена с использованием высокоточного оружия для минимизации рисков для гражданских лиц.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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