ЦАХАЛ ліквідував ще одного високопоставленого командира ХАМАС
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю завдала точкового удару в Хан-Юнісі, знищивши керівника сил внутрішньої безпеки ХАМАС Хасама Шахвана. Операція була проведена з використанням високоточної зброї для мінімізації ризиків для цивільних.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару в Хан-Юнісі, ліквідувавши керівника сил внутрішньої безпеки ХАМАС Хасама Шахвана, пише УНН з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
Деталі
Як повідомляється, ЦАХАЛ здійснив точковий удар у гуманітарній зоні в Хан-Юнісі, знищивши керівника сил внутрішньої безпеки ХАМАСу на півдні сектора Газа Хасама Шахвана, у ніч на середу.
Сили внутрішньої безпеки ХАМАС, як вказано, були відомі жорстокими допитами населення, систематичним порушенням прав людини та придушенням інакомислення всередині організації.
Хасам Шахван, як зазначається, відігравав ключову роль у розробці розвідувальних оцінок і координував дії з військовим крилом ХАМАС під час нападів на ЦАХАЛ у секторі Газа.
Для мінімізації ризику шкоди для цивільного населення, як вказано, було вжито низку заходів, зокрема використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.
Нагадаємо
Переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі, а також звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, завершені на 90%. Залишаються ключові питання, які необхідно врегулювати.