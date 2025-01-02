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ЦАХАЛ ликвидировал еще одного высокопоставленного командира ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного высокопоставленного командира ХАМАС

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

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Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Хан-Юнисе, уничтожив руководителя сил внутренней безопасности ХАМАС Хасама Шахвана. Операция была проведена с использованием высокоточного оружия для минимизации рисков для гражданских.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в Хан-Юнисе, ликвидировав руководителя сил внутренней безопасности ХАМАС Хасама Шахвана, пишет УНН со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Детали

Как сообщается, ЦАХАЛ нанес точечный удар в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе, уничтожив руководителя сил внутренней безопасности ХАМАСа на юге сектора Газа Хасама Шахвана, в ночь на среду.

Силы внутренней безопасности ХАМАС, как указано, были известны жестокими допросами населения, систематическим нарушением прав человека и подавлением инакомыслия внутри организации.

Хасам Шахван, как отмечается, играл ключевую роль в разработке разведывательных оценок и координировал действия с военным крылом ХАМАС во время нападений на ЦАХАЛ в секторе Газа.

Для минимизации риска ущерба для гражданского населения, как указано, был принят ряд мер, в частности использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку.

Напомним 

Переговоры по достижению соглашения о прекращении огня в Газе, а также освобождению заложников между Израилем и ХАМАС, завершены на 90%. Остаются ключевые вопросы, которые необходимо урегулировать. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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