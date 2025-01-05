ЦАХАЛ знищив підпільну базу ХАМАС з виробництва зброї
Київ • УНН
Ізраїльські військові знищили підпільну базу ХАМАС з виробництва зброї в центральній частині Сектора Газа. У комплексі знаходилась військова техніка, токарні верстати та інше обладнання для виготовлення зброї.
Військовослужбовці ізраїльського підрозділу "Яхалом" і 99-та дивізія ліквідували підпільну базу ХАМАС із виробництва зброї у центральній частині Сектора Газа. Крім того, військові Ізраїлю вбили групу терористів на півдні Гази. Про це повідомляє Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що солдати підрозділу, діючи за точними розвідувальними даними, виявили та ліквідували підземний тунельний маршрут. В ньому розмістився комплекс із виробництва зброї ХАМАС під час операцій у центральній частині Сектора Газа.
Комплекс вміщував військову техніку, кілька токарних верстатів, а також обробні та ріжучі машини, що використовувалися, зокрема, для виробництва зброї.
Військовослужбовці виявили підземні тунелі з вибухостійкими дверима та підсобні приміщення, які використовувалися терористами ХАМАС.
Інженерні сили дивізії, 551-ї бригади та підрозділу "Яхалом" вилучили знахідки, нанесли на карту місцевості та ліквідували об'єкт. Знищення виробничого об'єкту завдає ще одного удару по спробах ХАМАСу відновити свої можливості
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю завдала точкового удару в Хан-Юнісі, знищивши керівника сил внутрішньої безпеки ХАМАС Хасама Шахвана. Операція була проведена з використанням високоточної зброї для мінімізації ризиків для цивільних.