ЦАХАЛ знищив підпільну базу ХАМАС з виробництва зброї

Військовослужбовці ізраїльського підрозділу "Яхалом" і 99-та дивізія ліквідували підпільну базу ХАМАС із виробництва зброї у центральній частині Сектора Газа. Крім того, військові Ізраїлю вбили групу терористів на півдні Гази. Про це повідомляє Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram, пише УНН.

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Зазначається, що солдати підрозділу, діючи за точними розвідувальними даними, виявили та ліквідували підземний тунельний маршрут. В ньому розмістився комплекс із виробництва зброї ХАМАС під час операцій у центральній частині Сектора Газа.

Комплекс вміщував військову техніку, кілька токарних верстатів, а також обробні та ріжучі машини, що використовувалися, зокрема, для виробництва зброї.

Військовослужбовці виявили підземні тунелі з вибухостійкими дверима та підсобні приміщення, які використовувалися терористами ХАМАС.

Інженерні сили дивізії, 551-ї бригади та підрозділу "Яхалом" вилучили знахідки, нанесли на карту місцевості та ліквідували об'єкт. Знищення виробничого об'єкту завдає ще одного удару по спробах ХАМАСу відновити свої можливості