ХАМАС согласился со списком 34 человек для освобождения в рамках мирного соглашения

Террористическая организация ХАМАС согласилась с представленным Израилем списком из 34 человек, которых планируется освободить в рамках потенциального соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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По информации источника, ХАМАС сохраняет неизменной свою позицию относительно условий договоренности. Организация настаивает на том, что любое соглашение должно предусматривать выход израильских сил из Газы и установление длительного режима прекращения огня.

Переговоры продолжаются на фоне растущей международной напряженности, а соглашение может стать ключевым шагом к снижению уровня конфликта в регионе.

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