В мирных переговорах между Израилем и ХАМАС наблюдается прогресс: что известно

Израильские переговорщики выразили «осторожный оптимизм» относительно достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в ходе переговоров в Дохе, несмотря на имеющиеся разногласия.

Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Высокопоставленная израильская делегация, в состав которой входит директор «Моссада» Давид Барнеа, прибыла в Доху после того, как появились явные признаки прогресса в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня.

По информации, основными вопросами, которые пока не решены, являются статус Филадельфийского коридора - узкой полосы земли вдоль границы между Египтом и Газой - и присутствие Армии обороны Израиля в Газе.

Израиль настаивает на сохранении своего военного контроля над коридором, тогда как ХАМАС требует полного вывода войск. Разногласия по поводу этого узкого, но стратегического участка земли стали ключевой причиной провала предыдущих переговоров в августе прошлого года. Кроме того, разногласия также сохраняются между руководством ХАМАСа в Газе и руководством группировки за рубежом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится под давлением со стороны как нынешней, так и будущей администраций США с требованием достичь соглашения до 20 января. Несмотря на это давление, известно, что решение отправить делегацию высокого уровня на переговоры в Доху было принято, потому что большинство участвующих в переговорах сторон действительно хотят заключить соглашение, к тому же условия для этого уже созрели.

Американское давление не имело к этому никакого отношения - утверждает источник.

Впрочем, один из израильских чиновников в интервью CNN признал, что давление со стороны США ощущается внутри израильского правительства. В состав израильской делегации также входят Ницан Алон, руководитель подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по освобождению заложников, и Ронен Бар, глава израильской службы безопасности «Шин-Бет».

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Дохе, направленные на прекращение огня и освобождение заложников, уже несколько месяцев находятся в тупике, несмотря на усилия президента США Джо Байдена, который совсем скоро покинет свой пост.

Тем временем новоизбранный президент США Дональд Трам заявил, что если до его инаугурации заложников не освободят - «начнется настоящий ад».

Напомним

ХАМАС одобрил список из 34 человек, предложенный Израилем для освобождения в рамках потенциальной сделки. Террористическая организация продолжает настаивать на выводе израильских войск из Газы и длительном прекращении огня.