Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в Газі

Військово-політичний кабінет Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню, що передбачає обмін десятків заручників, які утримуються ХАМАС, на палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях, та призупинення 15-місячної війни на перші шість тижнів, пише УНН з посиланням на The Times of Israel та The Guardian.

Деталі

"Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню та звільнення заручників, погодженої вчора увечері у Досі, за заявою офісу прем'єр-міністра", - вказує The Times of Israel.

Тепер угоду буде передано до повного складу кабінету для обговорення та голосування, які, як очікується, відбудуться до початку Шабату, який триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу.

Як пише Axios, кабінет міністрів Ізраїлю збереться в п'ятницю, щоб затвердити угоду щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі, яку менший військово-політичний кабінет країни вже схвалив.

Згідно з першою фазою угоди, яка триватиме 42 дні, як пише The Guardian, ХАМАС погодився звільнити 33 заручники, включаючи дітей, жінок, у тому числі жінок-військовослужбовців, та осіб віком понад 50 років. В обмін Ізраїль звільнить 50 палестинських в'язнів за кожну ізраїльську жінку, звільнену ХАМАС, і 30 за інших жінок-заручниць.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що припинення вогню та процес звільнення заручників, як очікується, розпочнуться у неділю о 16:00 за місцевим часом.

Рекомендацію, як вказали в офісі ізраїльського прем'єра, було зроблено "після вивчення всіх дипломатичних, пов'язаних з безпекою та гуманітарних" аспектів угоди, з розумінням того, що угода "підтримує досягнення цілей війни", зазначає The Times of Israel.

В офісі прем'єр-міністра країни не розкривають, хто голосував на підтримку цього кроку, але партія "Релігійний сіонізм" міністра фінансів Бецалеля Смотрича та партія "Оцма Єхудіт" міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра заявили, що не підтримають угоду.

Раніше уряд заявив, що план все одно буде реалізований з неділі, попри бюрократичні затримки, а це означає, що Верховному суду, як зазначається, все одно доведеться провести слухання щодо петицій проти угоди, хоча його втручання не очікується.

