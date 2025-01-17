Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в Газі

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 65723 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 66953 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81792 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114623 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139516 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132204 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147835 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173817 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220497 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176386 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113856 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119882 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152971 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136242 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113082 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 65721 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72409 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207556 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205146 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29747 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31728 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74247 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100645 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96765 перегляди
Актуальне
Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в Газі

Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 24874 перегляди

Військово-політичний кабінет Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню з ХАМАС на 42 дні. За умовами угоди відбудеться обмін 33 ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню, що передбачає обмін десятків заручників, які утримуються ХАМАС, на палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях, та призупинення 15-місячної війни на перші шість тижнів, пише УНН з посиланням на The Times of Israel та The Guardian.

Деталі

"Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню та звільнення заручників, погодженої вчора увечері у Досі, за заявою офісу прем'єр-міністра", - вказує The Times of Israel.

Тепер угоду буде передано до повного складу кабінету для обговорення та голосування, які, як очікується, відбудуться до початку Шабату, який триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу.

Як пише Axios, кабінет міністрів Ізраїлю збереться в п'ятницю, щоб затвердити угоду щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі, яку менший військово-політичний кабінет країни вже схвалив.

Згідно з першою фазою угоди, яка триватиме 42 дні, як пише The Guardian, ХАМАС погодився звільнити 33 заручники, включаючи дітей, жінок, у тому числі жінок-військовослужбовців, та осіб віком понад 50 років. В обмін Ізраїль звільнить 50 палестинських в'язнів за кожну ізраїльську жінку, звільнену ХАМАС, і 30 за інших жінок-заручниць.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що припинення вогню та процес звільнення заручників, як очікується, розпочнуться у неділю о 16:00 за місцевим часом.

Рекомендацію, як вказали в офісі ізраїльського прем'єра, було зроблено "після вивчення всіх дипломатичних, пов'язаних з безпекою та гуманітарних" аспектів угоди, з розумінням того, що угода "підтримує досягнення цілей війни", зазначає The Times of Israel.

В офісі прем'єр-міністра країни не розкривають, хто голосував на підтримку цього кроку, але партія "Релігійний сіонізм" міністра фінансів Бецалеля Смотрича та партія "Оцма Єхудіт" міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра заявили, що не підтримають угоду.

Раніше уряд заявив, що план все одно буде реалізований з неділі, попри бюрократичні затримки, а це означає, що Верховному суду, як зазначається, все одно доведеться провести слухання щодо петицій проти угоди, хоча його втручання не очікується.

ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню16.01.25, 22:44 • 27349 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
izrailІзраїль
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами