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Кабмін провів низку кадрових рішень у міністерствах: хто втратив, а хто отримав посади

Київ • УНН

 • 2466 перегляди

Кабінет міністрів здійснив низку кадрових призначень, зокрема у новоствореному Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, а також у Міністерстві фінансів. Тарас Висоцький та Єгор Перелигін отримали нові посади, а Тетяна Бережна тимчасово очолила Міністерство культури.

Кабмін провів низку кадрових рішень у міністерствах: хто втратив, а хто отримав посади

Кабінет міністрів провів низку кадрових призначень, які, зокрема, торкнулися створеного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, а також Міністерства фінансів. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Деталі

За його словами, Тараса Висоцького було звільнено з посади першого заступника міністра аграрної політики та продовольства та призначено на посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Тетяна Бережна була звільнена з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства та призначено на посаду заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України, а також на неї було покладено тимчасово виконання обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій України.

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Крім того:

  • Дениса Башлика було звільнено з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
    • Єгора Перелигіна було звільнено з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів та призначено заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
      • Романа Єрмоличева було звільнено з посади міністра фінансів України та призначено першим заступником міністра фінансів.
        • Дмитра Самоненка було звільнено з посади державного секретаря Міністерства фінансів України, а на його посаду було призначено Івана Бочка.

          Також прийнято рішення вважати Ірину Постоловську такою, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції.

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів ліквідував Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Функції ліквідованих міністерств буде виконувати Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

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          Павло Башинський

          Павло Башинський

          Політика
          Міністерство соціальної політики України
          Міністерство фінансів України
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