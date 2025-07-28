Кабмин принял ряд кадровых решений в министерствах: кто потерял, а кто получил должности

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений, которые, в частности, коснулись созданного Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а также Министерства финансов. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

По его словам, Тарас Высоцкий был уволен с должности первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия и назначен на должность заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Татьяна Бережная была уволена с должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и назначена на должность заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также на нее было возложено временно исполнение обязанностей министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Кроме того:

Денис Башлык был уволен с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Егор Перелыгин был уволен с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и назначен заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Роман Ермоличев был уволен с должности министра финансов Украины и назначен первым заместителем министра финансов.

Дмитрий Самоненко был уволен с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины, а на его должность был назначен Иван Бочко.

Также принято решение считать Ирину Постоловскую продолжающей работать на должности заместителя Министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции.

Напомним

Кабинет министров ликвидировал Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Функции ликвидированных министерств будет выполнять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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