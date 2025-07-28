Министерство культуры получило временную руководительницу: исполняющей обязанности назначили Татьяну Бережную

Кабинет министров назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Ее ключевой задачей станет обеспечение надлежащего финансирования культурной сферы, активизация сотрудничества с донорами и поддержка взаимодействия с креативным сообществом в условиях войны. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручены опытной управленке с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами - объяснила такой выбор Свириденко.

Главная задача Бережной на этой должности, как указано - обеспечить стабильное финансирование отрасли в условиях войны. По словам Свириденко, она уже имеет успешный опыт в аудите потребностей, работе с донорами и привлечении ресурсов в Минэкономики. Бережная также известна своей работой в культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии.

В составе министерства также остаются профильные заместители, среди которых Галина Григоренко и Анастасия Бондарь.

Правительство также планирует впоследствии выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами. Это позволит сфокусированно работать над информационной устойчивостью страны. Культурной политике нужен новый импульс - сообщила Свириденко.

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