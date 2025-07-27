Новое правительство подвело итоги первой недели: какие направления в работе назвали приоритетными

Прошла первая неделя работы обновленного Кабмина. Среди ключевых направлений, над которыми будет работать новое правительство - развитие отечественного протезирования, упрощение жизни для бизнеса и расширение оборонного производства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

"На старте мы четко определили для себя четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление", - написала она.

По ее словам, сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики - протезирование.

"Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез вовремя. Сегодня имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics — пример технологий, реально меняющих жизнь. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - подчеркнула она.

Как отметила чиновница, многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью. Поэтому Минсоцполитики и Министерству здравоохранения поставили задачу определить четкий план урегулирования проблемных вопросов.

В других направлениях также есть конкретные шаги.

Оборона

Будет масштабироваться производство взрывчатых веществ в Украине. Также был запущен новый грантовый конкурс в рамках платформы Brave1 совместно с Министерством цифровой трансформации.

"Наша цель — чтобы все, от оборудования до химии, производилось в Украине", - написала Свириденко.

Экономика

Был введен мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных органов.

"Бизнес ожидает от Правительства ощутимых шагов по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур", - добавила она.

Напомним

Ранее УНН писал, что Кабинет министров утвердил запуск нового грантового конкурса в рамках Brave1, который предусматривает техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны, контрольные испытания, прозрачную конкурсную процедуру.