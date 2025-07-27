Новий уряд підбив підсумки першого тижня: які напрями у роботі назвали пріоритетними

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
Ексклюзив
10:16 • 12543 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 31108 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 34506 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 46677 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 51762 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 75049 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 190319 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 78121 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 70903 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 124312 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.2м/с
59%
747мм
Популярнi новини
Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека27 липня, 04:12 • 15542 перегляди
Північна Корея може направити більше військ до росії для війни в Україні: стали відомі можливі дати27 липня, 06:28 • 5336 перегляди
Спецпредставник Трампа прагне миру в Україні та на Близькому Сході: Віткофф озвучив умови27 липня, 07:29 • 12338 перегляди
"Моє мислення є інакшим": нардепка Мар'яна Безугла розкрила свій діагноз08:49 • 7740 перегляди
У кремлі назвалися прихильниками дипломатії й вигадали нову причину війни09:04 • 10558 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 190319 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 124312 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 169570 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 141887 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 161706 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Грузія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 17486 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 20332 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 19316 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 20329 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 263011 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

Новий уряд підбив підсумки першого тижня: які напрями у роботі назвали пріоритетними

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Оновлений Кабмін підбив підсумки першого тижня роботи, визначивши ключові пріоритети: розвиток вітчизняного протезування, розширення оборонного виробництва та спрощення життя для бізнесу. Уряд планує запустити гранти на біонічні протези та масштабувати виробництво вибухових речовин в Україні.

Новий уряд підбив підсумки першого тижня: які напрями у роботі назвали пріоритетними

Минув перший тиждень роботи оновленого Кабміну. Серед ключових напрямів, над якими працюватиме новий уряд - розвиток вітчизняного протезування, спрощення життя для бізнесу та розширення оборонного виробництва. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пише УНН.

Деталі

"На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки й відбудова", - написала вона.

За її словами, сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики є протезування.

"Наше завдання — зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - наголосила вона.

Як зазначила посадовиця, багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я поставили завдання визначити чіткий план врегулювання проблемних питань.

В інших напрямках також є конкретні кроки.

Оборона

Масштабуватиметься виробництво вибухових речовин в Україні. Також було запущено новий грантовий конкурс у межах платформи Brave1 спільно з Міністерством цифрової трансформації.

"Наша мета — щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні", - написала Свириденко.

Економіка

Було впроваджено мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних органів.

"Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", - додала вона.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів затвердив запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1, який передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Міністерство соціальної політики України
Юлія Свириденко
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9