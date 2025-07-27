Новий уряд підбив підсумки першого тижня: які напрями у роботі назвали пріоритетними
Київ • УНН
Оновлений Кабмін підбив підсумки першого тижня роботи, визначивши ключові пріоритети: розвиток вітчизняного протезування, розширення оборонного виробництва та спрощення життя для бізнесу. Уряд планує запустити гранти на біонічні протези та масштабувати виробництво вибухових речовин в Україні.
Минув перший тиждень роботи оновленого Кабміну. Серед ключових напрямів, над якими працюватиме новий уряд - розвиток вітчизняного протезування, спрощення життя для бізнесу та розширення оборонного виробництва. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пише УНН.
Деталі
"На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки й відбудова", - написала вона.
За її словами, сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики є протезування.
"Наше завдання — зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. Сьогодні мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - наголосила вона.
Як зазначила посадовиця, багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я поставили завдання визначити чіткий план врегулювання проблемних питань.
В інших напрямках також є конкретні кроки.
Оборона
Масштабуватиметься виробництво вибухових речовин в Україні. Також було запущено новий грантовий конкурс у межах платформи Brave1 спільно з Міністерством цифрової трансформації.
"Наша мета — щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні", - написала Свириденко.
Економіка
Було впроваджено мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних органів.
"Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", - додала вона.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Кабінет міністрів затвердив запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1, який передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру.