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Кабмін запускає новий грантовий конкурс Brave1 для виробництва вибухівки - Свириденко

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Кабінет міністрів затвердив новий грантовий конкурс у межах Brave1, спрямований на масштабування виробництва вибухових речовин в Україні. Проєкт передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони та прозору конкурсну процедуру.

Кабмін запускає новий грантовий конкурс Brave1 для виробництва вибухівки - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1, який передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду, передає УНН.

Деталі

За її словами, йдеться про власне виробництво.

Разом із командою Мінцифри затвердили запуск нового грантового конкурсу в межах Brave1. Це крок до масштабування виробництва вибухових речовин в Україні. Все - від обладнання до хімічних компонентів - має виготовлятися в Україні. Системно і в потрібних обсягах. Ми по-новому подивилися на взаємодію держави й ринку - і почали підтримувати ті компанії, які реально змінюють хід війни

- розповіла глава уряду.

Вона уотчнила, що через Brave1 уже профінансовано понад 560 проєктів у сфері defense tech на суму понад 2,2 млрд гривень.

"Конкурс передбачає технічну експертизу від Сил безпеки й оборони, контрольні випробування, прозору конкурсну процедуру. Про всі деталі, включно із сумами, розповість команда Мінцифри згодом", - додала Свириденко.

Нагадаємо

Кластер Brave1 відкрив можливість для міжнародних defence tech-компаній тестувати свої технології в Україні.

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Павло Башинський

Павло Башинський

Технології
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