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Кабмин запускает новый грантовый конкурс Brave1 для производства взрывчатки - Свириденко

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Кабинет министров утвердил новый грантовый конкурс в рамках Brave1, направленный на масштабирование производства взрывчатых веществ в Украине. Проект предусматривает техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны и прозрачную конкурсную процедуру.

Кабмин запускает новый грантовый конкурс Brave1 для производства взрывчатки - Свириденко

Кабинет министров утвердил запуск нового грантового конкурса в рамках Brave1, который предусматривает техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны, контрольные испытания, прозрачную конкурсную процедуру. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам заседания правительства, передает УНН.

Детали

По ее словам, речь идет о собственном производстве.

Вместе с командой Минцифры утвердили запуск нового грантового конкурса в рамках Brave1. Это шаг к масштабированию производства взрывчатых веществ в Украине. Все – от оборудования до химических компонентов – должно производиться в Украине. Системно и в нужных объемах. Мы по-новому посмотрели на взаимодействие государства и рынка – и начали поддерживать те компании, которые реально меняют ход войны

- рассказала глава правительства.

Она уточнила, что через Brave1 уже профинансировано более 560 проектов в сфере defense tech на сумму более 2,2 млрд гривен.

"Конкурс предусматривает техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны, контрольные испытания, прозрачную конкурсную процедуру. Обо всех деталях, включая суммы, расскажет команда Минцифры позже", - добавила Свириденко.

Напомним

Кластер Brave1 открыл возможность для международных defence tech-компаний тестировать свои технологии в Украине.

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Павел Башинский

Павел Башинский

Технологии
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