Міністерство культури отримало тимчасову очільницю: виконувачкою обов’язків призначили Тетяну Бережну

Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Її ключовим завданням стане забезпечення належного фінансування культурної сфери, активізація співпраці з донорами та підтримка взаємодії з креативною спільнотою в умовах війни. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко передає УНН.

У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами