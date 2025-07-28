Міністерство культури отримало тимчасову очільницю: виконувачкою обов’язків призначили Тетяну Бережну
Київ • УНН
Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Її ключовим завданням є забезпечення фінансування культурної сфери та співпраця з донорами.
Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Її ключовим завданням стане забезпечення належного фінансування культурної сфери, активізація співпраці з донорами та підтримка взаємодії з креативною спільнотою в умовах війни. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко передає УНН.
У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами
Головне завдання Бережної на цій посаді, як вказано - забезпечити стабільне фінансування галузі в умовах війни. За словами Свириденко, вона вже має успішний досвід в аудиті потреб, роботі з донорами та залученні ресурсів у Мінекономіки. Бережна також відома своєю роботою в культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 у Японії.
У складі міністерства також залишаються профільні заступники, серед яких Галина Григоренко та Анастасія Бондар.
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