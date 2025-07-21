Уряд ліквідував Мінагрополітики та Міндовкілля: що відомо

Кабінет міністрів ліквідував Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Функції ліквідованих міністерств буде виконувати Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

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Прийнято рішення перейменувати Міністерство економіки України на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Прийнято рішення ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і покласти їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України - повідомив Мельничук.

Зазначається, що правонаступником майна, прав і обов’язків ліквідованих міністерств є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Також було утворено комісію з ліквідації зазначених міністерств та затверджено положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

17 липня Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко.

Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Зокрема, Олексія Соболєва було призначено міністром економіки, довкілля та сільського господарства.

Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України та приєднав до нього Міністерство національної єдності.