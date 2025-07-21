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Правительство ликвидировало Минагрополитики и Минприроды: что известно

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Кабинет министров ликвидировал Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Их функции переданы новосозданному Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Правительство ликвидировало Минагрополитики и Минприроды: что известно

Кабинет министров ликвидировал Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Функции ликвидированных министерств будет выполнять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Принято решение переименовать Министерство экономики Украины в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Принято решение ликвидировать Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и возложить их функции на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

- сообщил Мельничук.

Отмечается, что правопреемником имущества, прав и обязанностей ликвидированных министерств является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Также была образована комиссия по ликвидации указанных министерств и утверждено положение о Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Напомним

16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.

17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, Алексея Соболева был назначен министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кабинет министров переименовал Министерство социальной политики Украины в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и присоединил к нему Министерство национального единства.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
Министерство социальной политики Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль
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