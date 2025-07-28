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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
17:54 • 282 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців

Київ • УНН

 • 274 перегляди

П'ятеро громадян України, включаючи сім'ю з двома дітьми, постраждали внаслідок сходження з рейок регіонального експреса в Німеччині. Усі українці перебувають на обстеженні, загрози їхньому життю немає.

Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є п'ятеро українців, повідомили в Міністерстві закордонних справ України журналістам, передає УНН.

За повідомленням Генерального консульства України в Мюнхені, 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген – Ульм, зійшов з рейок. Внаслідок інциденту 3 осіб загинуло (за попередніми даними – машиніст та двоє співробітників залізниці), ще близько 50 – отримали поранення різного ступеню тяжкості (25 з них – у важкому стані). Серед пасажирів перебували, зокрема 5 громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з 2-ма неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах

- повідомили в МЗС.

Зазначається, що загрози життю українців немає.

Громадяни України серед загиблих - відсутні. Консули готові надавати необхідного сприяння. Причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені

 - додали в МЗС.

Нагадаємо

У Німеччині в неділю, 27 липня, зійшов з рейок пасажирський потяг. Ймовірно, внаслідок аварії щонайменше троє людей загинули, 30 зазнали поранень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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