Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є п'ятеро українців, повідомили в Міністерстві закордонних справ України журналістам, передає УНН.

За повідомленням Генерального консульства України в Мюнхені, 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген – Ульм, зійшов з рейок. Внаслідок інциденту 3 осіб загинуло (за попередніми даними – машиніст та двоє співробітників залізниці), ще близько 50 – отримали поранення різного ступеню тяжкості (25 з них – у важкому стані). Серед пасажирів перебували, зокрема 5 громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з 2-ма неповнолітніми дітьми. Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах - повідомили в МЗС.

Зазначається, що загрози життю українців немає.

Громадяни України серед загиблих - відсутні. Консули готові надавати необхідного сприяння. Причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені - додали в МЗС.

Нагадаємо

У Німеччині в неділю, 27 липня, зійшов з рейок пасажирський потяг. Ймовірно, внаслідок аварії щонайменше троє людей загинули, 30 зазнали поранень.