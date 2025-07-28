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Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
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Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
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Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Пятеро граждан Украины, включая семью с двумя детьми, пострадали в результате схода с рельсов регионального экспресса в Германии. Все украинцы находятся на обследовании, угрозы их жизни нет.

Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев

Среди пострадавших пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Германии, есть пятеро украинцев, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины журналистам, передает УНН.

По сообщению Генерального консульства Украины в Мюнхене, 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) региональный экспресс с по меньшей мере 100 пассажирами, который двигался по маршруту Ройтлинген – Ульм, сошел с рельсов. В результате инцидента 3 человека погибли (по предварительным данным – машинист и двое сотрудников железной дороги), еще около 50 – получили ранения различной степени тяжести (25 из них – в тяжелом состоянии). Среди пассажиров находились, в частности 5 граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с 2-мя несовершеннолетними детьми. Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях

- сообщили в МИД.

Отмечается, что угрозы жизни украинцев нет.

Граждане Украины среди погибших - отсутствуют. Консулы готовы оказывать необходимое содействие. Причины инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене

 - добавили в МИД.

Напомним

В Германии в воскресенье, 27 июля, сошел с рельсов пассажирский поезд. Вероятно, в результате аварии по меньшей мере три человека погибли, 30 получили ранения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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