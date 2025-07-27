Пасажирський потяг зійшов з рейок у Німеччині: є загиблі та поранені

У Німеччині в неділю, 27 липня, з рейок з рейок пасажирський потяг. Ймовірно, внаслідок аварії щонайменше троє людей загинули, 30 зазнали поранень, повідомляє УНН із посиланням на Bild.

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Зазначається, що аварія сталася у федеральній землі Баден-Вюртемберг близько 18:10 поблизу міста Рідлінген у районі Біберрах. Як повідомив речник федеральної поліції у Штутгарті, два вагони регіонального експресу Deutsche Bahn зійшли з рейок.

На відеозаписах з місця аварії видно, як рятувальники працюють у вагонах, що зійшли з рейок, після аварії поїзда, намагаючись дістатися до пасажирів. Також чути гучні крики - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що напередодні у цьому регіоні оголошували штормове попередження. Чи став причиною аварії буревій або повалені дерева на коліях - наразі невідомо. Загалом у потязі перебували близько 100 пасажирів.

Нагадаємо

Близько 400 пасажирів німецького швидкісного потягу ICE провели понад шість годин у тунелі під Віднем через відключення електроенергії. Евакуація була ускладнена виходом пасажирів у тунель, що призвело до повторного вимкнення електроенергії.

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